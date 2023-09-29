https://sputniknews.com.tr/20230929/ak-partinin-secim-irtibat-ofisine-saldiri-1075868351.html

AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı

AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı

Çanakkale’de AK Parti’nin Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T13:01+0300

2023-09-29T13:01+0300

2023-09-29T13:01+0300

politika

ak parti

saldırı

çanakkale

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Çanakkale’de Atatürk Caddesi üzerindeki Cevatpaşa Mahallesi ve ismetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Taşlı saldırı sonrası ofisin camı kırıldı. Ofise gelen parti görevlileri camın kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230922/ak-parti-mugla-il-baskanligina-tasli-saldiri-1-gozalti-1075668967.html

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ak parti, saldırı, çanakkale