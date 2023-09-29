https://sputniknews.com.tr/20230929/ak-partinin-secim-irtibat-ofisine-saldiri-1075868351.html
AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı
AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı
Çanakkale’de AK Parti’nin Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T13:01+0300
2023-09-29T13:01+0300
2023-09-29T13:01+0300
politika
ak parti
saldırı
çanakkale
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Çanakkale’de Atatürk Caddesi üzerindeki Cevatpaşa Mahallesi ve ismetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Taşlı saldırı sonrası ofisin camı kırıldı. Ofise gelen parti görevlileri camın kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/ak-parti-mugla-il-baskanligina-tasli-saldiri-1-gozalti-1075668967.html
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ak parti, saldırı, çanakkale
ak parti, saldırı, çanakkale
AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı
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Çanakkale’de AK Parti’nin Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Çanakkale’de Atatürk Caddesi üzerindeki Cevatpaşa Mahallesi ve ismetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Taşlı saldırı sonrası ofisin camı kırıldı. Ofise gelen parti görevlileri camın kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.