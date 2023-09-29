https://sputniknews.com.tr/20230929/abdli-dusunce-kurulusundan-olasi-rusya-nato-catismasiyla-ilgili-uc-senaryo-1075875048.html

ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo

ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation, Ukrayna'daki çatışma bağlamında Rusya ile NATO arasındaki gerilimin tırmanmasının olası sonuçlarına dair bir... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T16:45+0300

2023-09-29T16:45+0300

2023-09-29T16:45+0300

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ABD Savunma Bakanlığı ve ABD hükümetine yakınlığıyla bilinen RAND Corporation uzmanlarının raporuna göre Ukrayna'da devam eden çatışma, doğrudan Rusya ve NATO arasında da olmak üzere bölgede gerilimin tırmandırma riski taşıyor.RAND Corporation uzmanlarının raporunda 'NATO temsilcilerinin tesadüfen Rusya'nın açtığı ateşe maruz kalması', 'Rusya'nın manevralarının Karadeniz semalarındaki ABD uçağının mürettebatının ölümüne yol açması' ve 'Rusya'nın NATO kuvvetlerine uyarı ateşi açması' gibi üç senaryo yer alması dikkat çekti.Birinci senaryoda mağdur NATO ülkesinin müttefiklerini toplu yanıt verilmesi konusunda siyasi baskı altına alabileceğini veya onlardan bu yönde diplomatik talepte bulunabileceğini belirten uzmanlar, "Bu durumda ABD'nin karşılık vermesi gerekecek ve Rus uçaklarına veya üslerine saldırılar düzenlenebilir" öngörüsünde bulundu.RAND Corporation uzmanları, üçüncü senaryonun gerçekleşmesi ve Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmalar kapsamında NATO kuvvetlerine uyarı ateşi açması halindeyse İttifak'tan misilleme gelmeyebileceğini kaydederek "NATO'dan muhtemelen sebepsiz görülecek böyle bir Rus saldırısına yanıt gelmeyebilir, ancak aynı zamanda İttifak kızarak Moskova'yı doğrudan askeri eylemlerle cezalandırmaya çalışabilir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230929/ermenistandan-rusya-turkiye-ve-azerbaycana-karabag-suclamasi-1075874859.html

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