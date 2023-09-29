https://sputniknews.com.tr/20230929/abd-tarihinde-baskanlar-hakkinda-baslatilan-azil-sureci-nasil-ilerledi-1075878712.html

ABD tarihinde başkanlar hakkında başlatılan azil süreci nasıl ilerledi?

ABD tarihinde başkanlar hakkında başlatılan azil süreci nasıl ilerledi?

ABD Temsilciler Meclisi'nde Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi tarafından Başkan Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin ilk oturum düzenlendi. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T19:12+0300

2023-09-29T19:12+0300

2023-09-29T19:12+0300

multimedya

infografik

abd

joe biden

hunter biden

donald trump

azil

bill clinton

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6 saatten fazla süren oturumda Cumhuriyetçi üyeler, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde "görevini kötüye kullanarak" başta oğlu Hunter Biden olmak üzere aile üyelerinin yabancıları da içeren iş ilişkilerinde imtiyaz elde ettiği iddialarına odaklandı.Biden'den önce de bazı ABD başkanları hakkında azil süreçleri yaşanmıştı. ABD tarihinde haklarında azil soruşturması başlatılan başkanlar ile süreçlerin ilerlemesine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, abd, joe biden, hunter biden, donald trump, azil, bill clinton, инфографика