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New York'ta yağışlar ve su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New York'ta yağışlar ve su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin New York eyaletinde, birkaç gündür etkili olan yağışlar şiddetini artırırken, daha geniş çapta önlemler için olağanüstü hal ilan edildi. Geçen haftadan... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
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New Jersey Valisi Phil Murphy bölge sakinlerini dikkatli olmaları, su basmış yollarda asla araç kullanmamaları veya yürümemeleri konusunda uyardı.Eyaletin özellikle rakımın su seviyesine yakın olduğu orta ve güney bölgelerinde kıyı taşmalarının olabileceği kaydedildi.
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фото, fotoğraf, abd, abd, su baskını, yağmur, olağanüstü hal, olağanüstü hal (ohal)
фото, fotoğraf, abd, abd, su baskını, yağmur, olağanüstü hal, olağanüstü hal (ohal)

New York'ta yağışlar ve su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

19:57 29.09.2023
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ABD'nin New York eyaletinde, birkaç gündür etkili olan yağışlar şiddetini artırırken, daha geniş çapta önlemler için olağanüstü hal ilan edildi. Geçen haftadan bu yana bölgede devam eden yağışların zemini doldurduğu, bu yüzden sel baskını ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
© AP Photo / Andres Kudacki

New York Valisi Kathy Hochul, geçen haftayı genel olarak yağışlı geçiren New York'ta, şiddetini artıran ve bazı hatlarda metro ulaşımını engelleyen yağmur sularıyla mücadele etmek için olağanüstü hal kararı alındığını açıkladı.

New York Valisi Kathy Hochul, geçen haftayı genel olarak yağışlı geçiren New York&#x27;ta, şiddetini artıran ve bazı hatlarda metro ulaşımını engelleyen yağmur sularıyla mücadele etmek için olağanüstü hal kararı alındığını açıkladı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Andres Kudacki

New York Valisi Kathy Hochul, geçen haftayı genel olarak yağışlı geçiren New York'ta, şiddetini artıran ve bazı hatlarda metro ulaşımını engelleyen yağmur sularıyla mücadele etmek için olağanüstü hal kararı alındığını açıkladı.

© AP Photo / Jake Offenhartz

Brooklyn bölgesinde yaşanan su baskını nedeniyle 4 metro hattında seferler aksarken, New York Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) "metro hizmetinin son derece sınırlı olduğunu, bazı istasyonlardaki seferlerin durdurulabileceğini" duyurdu.

Brooklyn bölgesinde yaşanan su baskını nedeniyle 4 metro hattında seferler aksarken, New York Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) &quot;metro hizmetinin son derece sınırlı olduğunu, bazı istasyonlardaki seferlerin durdurulabileceğini&quot; duyurdu. - Sputnik Türkiye
2/7
© AP Photo / Jake Offenhartz

Brooklyn bölgesinde yaşanan su baskını nedeniyle 4 metro hattında seferler aksarken, New York Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) "metro hizmetinin son derece sınırlı olduğunu, bazı istasyonlardaki seferlerin durdurulabileceğini" duyurdu.

© AP Photo / Robert Bumsted

New York şehir bölgesi Acil Durum Yönetim Komiseri Zach Iscol yaptığı açıklamada, "Seyahat etmeniz gerekiyorsa toplu taşımayı tercih edin. Su basmış yollara girmeyin. Bodrum katında yaşıyorsanız, daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun" şeklinde uyarılarda bulundu.

New York şehir bölgesi Acil Durum Yönetim Komiseri Zach Iscol yaptığı açıklamada, &quot;Seyahat etmeniz gerekiyorsa toplu taşımayı tercih edin. Su basmış yollara girmeyin. Bodrum katında yaşıyorsanız, daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun&quot; şeklinde uyarılarda bulundu. - Sputnik Türkiye
3/7
© AP Photo / Robert Bumsted

New York şehir bölgesi Acil Durum Yönetim Komiseri Zach Iscol yaptığı açıklamada, "Seyahat etmeniz gerekiyorsa toplu taşımayı tercih edin. Su basmış yollara girmeyin. Bodrum katında yaşıyorsanız, daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun" şeklinde uyarılarda bulundu.

© AP Photo / Jake Offenhartz

Hava tahmin raporlarına göre, cumartesi gününe kadar yağışlar sürecek. Yer yer 20 santimetreyi bulması beklenen şiddetli yağmur nedeniyle New York'un şehir bölgesindeki bazı kesimler için ani sel uyarısı yapıldı.

Hava tahmin raporlarına göre, cumartesi gününe kadar yağışlar sürecek. Yer yer 20 santimetreyi bulması beklenen şiddetli yağmur nedeniyle New York&#x27;un şehir bölgesindeki bazı kesimler için ani sel uyarısı yapıldı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AP Photo / Jake Offenhartz

Hava tahmin raporlarına göre, cumartesi gününe kadar yağışlar sürecek. Yer yer 20 santimetreyi bulması beklenen şiddetli yağmur nedeniyle New York'un şehir bölgesindeki bazı kesimler için ani sel uyarısı yapıldı.

© AP Photo / Jake Offenhartz

Kötü hava şartları nedeniyle hava ulaşımının da olumsuz etkilendiği New York'ta, LaGuardia Havalimanı'nın bir terminaline (Terminal A) tüm erişimin kapandığını, eyaletteki 3 havalimanında aksamaların yaşandığı bildirildi.

Kötü hava şartları nedeniyle hava ulaşımının da olumsuz etkilendiği New York&#x27;ta, LaGuardia Havalimanı&#x27;nın bir terminaline (Terminal A) tüm erişimin kapandığını, eyaletteki 3 havalimanında aksamaların yaşandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AP Photo / Jake Offenhartz

Kötü hava şartları nedeniyle hava ulaşımının da olumsuz etkilendiği New York'ta, LaGuardia Havalimanı'nın bir terminaline (Terminal A) tüm erişimin kapandığını, eyaletteki 3 havalimanında aksamaların yaşandığı bildirildi.

© AP Photo / Jake Offenhartz

Ayrıca, daha önce yağan yağmurlar nedeniyle zeminin suyla dolu olmasının sel baskın ihtimalini güçlendirdiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca, daha önce yağan yağmurlar nedeniyle zeminin suyla dolu olmasının sel baskın ihtimalini güçlendirdiği bilgisine yer verildi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AP Photo / Jake Offenhartz

Ayrıca, daha önce yağan yağmurlar nedeniyle zeminin suyla dolu olmasının sel baskın ihtimalini güçlendirdiği bilgisine yer verildi.

© AP Photo / Robert Bumsted

Diğer taraftan New York'un dışında, geçen haftanın 4 gününü sağanak yağışla geçiren New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin çoğu ilçesi için de sel baskınına karşı sakinler uyarıldı.

Diğer taraftan New York&#x27;un dışında, geçen haftanın 4 gününü sağanak yağışla geçiren New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin çoğu ilçesi için de sel baskınına karşı sakinler uyarıldı. - Sputnik Türkiye
7/7
© AP Photo / Robert Bumsted

Diğer taraftan New York'un dışında, geçen haftanın 4 gününü sağanak yağışla geçiren New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin çoğu ilçesi için de sel baskınına karşı sakinler uyarıldı.

New Jersey Valisi Phil Murphy bölge sakinlerini dikkatli olmaları, su basmış yollarda asla araç kullanmamaları veya yürümemeleri konusunda uyardı.
Eyaletin özellikle rakımın su seviyesine yakın olduğu orta ve güney bölgelerinde kıyı taşmalarının olabileceği kaydedildi.
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