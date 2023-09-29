New Jersey Valisi Phil Murphy bölge sakinlerini dikkatli olmaları, su basmış yollarda asla araç kullanmamaları veya yürümemeleri konusunda uyardı.Eyaletin özellikle rakımın su seviyesine yakın olduğu orta ve güney bölgelerinde kıyı taşmalarının olabileceği kaydedildi.

ABD'nin New York eyaletinde, birkaç gündür etkili olan yağışlar şiddetini artırırken, daha geniş çapta önlemler için olağanüstü hal ilan edildi. Geçen haftadan... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

New York'ta yağışlar ve su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

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ABD'nin New York eyaletinde, birkaç gündür etkili olan yağışlar şiddetini artırırken, daha geniş çapta önlemler için olağanüstü hal ilan edildi. Geçen haftadan bu yana bölgede devam eden yağışların zemini doldurduğu, bu yüzden sel baskını ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.