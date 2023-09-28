https://sputniknews.com.tr/20230928/super-ligde-7-haftanin-hakemleri-aciklandi-1075829046.html
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T10:17+0300
2023-09-28T10:17+0300
2023-09-28T10:49+0300
spor
hakem
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066077917_0:11:700:405_1920x0_80_0_0_81d71cd8e503e299c864dc439107cc82.jpg
Süper Lig'in 7. haftasının hakemleri şöyle:Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin ŞimşekGalatasaray - Ankaragücü: Volkan BayarslanFenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan AydınTümosan Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
https://sputniknews.com.tr/20230928/oyuncular-yesile-boyanmisti-stadin-bakimini-yapan-firmanin-sozlesmesi-feshediliyor-1075827790.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066077917_0:0:696:522_1920x0_80_0_0_778dd0998efcb4b3c9a45dbd97686540.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
10:17 28.09.2023 (güncellendi: 10:49 28.09.2023) Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 7. haftasının hakemleri şöyle:
Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek
Galatasaray - Ankaragücü: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
Tümosan Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler