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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'in 7. haftasının hakemleri şöyle:Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin ŞimşekGalatasaray - Ankaragücü: Volkan BayarslanFenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan AydınTümosan Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
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hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

10:17 28.09.2023 (güncellendi: 10:49 28.09.2023)
© Twitter/Canal 11Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart
Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 7. haftasının hakemleri şöyle:
Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek
Galatasaray - Ankaragücü: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
Tümosan Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
Lucas Torreira - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
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