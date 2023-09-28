https://sputniknews.com.tr/20230928/rusya-savunma-bakanligi-duyurdu-ukraynaya-ait-imha-edilen-askeri-techizat-sayisi-aciklandi-1075833150.html
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'ya ait imha edilen askeri teçhizat sayısı açıklandı
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'ya ait imha edilen askeri teçhizat sayısı açıklandı
Rusya Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2023 itibarıyla Ukrayna’ya ait imha edilen askeri teçhizat sayısını açıkladı 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T15:12+0300
2023-09-28T15:12+0300
2023-09-28T15:12+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
askeri teçhizat
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, Ukrayna'ya ait 479 savaş uçağı, 250 helikopter, 7 bin191, insansız hava aracı, (İHA) 438 uçaksavar füzesi sistemi, 12 bin 170 tank ve diğer ağır zırhlı araç, bin 155 çok namlulu roketatar, 6 bin 557 topçu Sistemi, (obüs, havan, kundak motorlu) 13 bin 499 hafif zırhlı piyade muharebe aracının olduğu belirlendi.
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rusya savunma bakanlığı, askeri teçhizat, ukrayna, ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı, askeri teçhizat, ukrayna, ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'ya ait imha edilen askeri teçhizat sayısı açıklandı
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Rusya Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2023 itibarıyla Ukrayna’ya ait imha edilen askeri teçhizat sayısını açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, Ukrayna'ya ait 479 savaş uçağı, 250 helikopter, 7 bin191, insansız hava aracı, (İHA) 438 uçaksavar füzesi sistemi, 12 bin 170 tank ve diğer ağır zırhlı araç, bin 155 çok namlulu roketatar, 6 bin 557 topçu Sistemi, (obüs, havan, kundak motorlu) 13 bin 499 hafif zırhlı piyade muharebe aracının olduğu belirlendi.