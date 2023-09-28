https://sputniknews.com.tr/20230928/rusya-rus-hava-uzay-kuvvetleri-idlibdeki-teror-hedeflerini-vurdu-1075853349.html

Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’deki terör hedeflerini vurdu

Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’deki terör hedeflerini vurdu

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib ilindeki terörist... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T23:08+0300

2023-09-28T23:08+0300

2023-09-28T23:09+0300

dünya

idlib

rus hava-uzay kuvvetleri

suriye

rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi

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Basın toplantısı düzenleyen Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib vilayetindeki teröristlere ait üretim atölyelerini, İnsansız hava araçlarının (İHA) depolandığı alanları ve yer altı sığınaklarını vurduğunu söyledi.Kulit, “27 Eylül 2023 tarihinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib vilayetindeki Halluba ve El-Enkawi yerleşimleri bölgesindeki terörist hedeflere saldırı düzenledi. Militanların Suriye hükümet güçleri ve sivillere saldırmak için kullandığı insansız hava araçlarının üretim atölyeleri ve depolama alanlarının yanı sıra yer altı sığınakları da imha edildi” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230920/rus-uzman--abdnin-suriyedeki-politikasi-sadece-sami-degil-ankarayi-da-tehdit-ediyor-1075629316.html

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idlib, rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi