https://sputniknews.com.tr/20230928/rusya-rus-hava-uzay-kuvvetleri-idlibdeki-teror-hedeflerini-vurdu-1075853349.html
Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’deki terör hedeflerini vurdu
Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’deki terör hedeflerini vurdu
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib ilindeki terörist... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T23:08+0300
2023-09-28T23:08+0300
2023-09-28T23:09+0300
dünya
idlib
rus hava-uzay kuvvetleri
suriye
rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
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Basın toplantısı düzenleyen Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib vilayetindeki teröristlere ait üretim atölyelerini, İnsansız hava araçlarının (İHA) depolandığı alanları ve yer altı sığınaklarını vurduğunu söyledi.Kulit, “27 Eylül 2023 tarihinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib vilayetindeki Halluba ve El-Enkawi yerleşimleri bölgesindeki terörist hedeflere saldırı düzenledi. Militanların Suriye hükümet güçleri ve sivillere saldırmak için kullandığı insansız hava araçlarının üretim atölyeleri ve depolama alanlarının yanı sıra yer altı sığınakları da imha edildi” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230920/rus-uzman--abdnin-suriyedeki-politikasi-sadece-sami-degil-ankarayi-da-tehdit-ediyor-1075629316.html
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idlib, rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
idlib, rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’deki terör hedeflerini vurdu
23:08 28.09.2023 (güncellendi: 23:09 28.09.2023) Abone ol
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib ilindeki terörist hedefleri vurduğunu belirtti.
Basın toplantısı düzenleyen Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib vilayetindeki teröristlere ait üretim atölyelerini, İnsansız hava araçlarının (İHA) depolandığı alanları ve yer altı sığınaklarını vurduğunu söyledi.
Kulit, “27 Eylül 2023 tarihinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib vilayetindeki Halluba ve El-Enkawi yerleşimleri bölgesindeki terörist hedeflere saldırı düzenledi. Militanların Suriye hükümet güçleri ve sivillere saldırmak için kullandığı insansız hava araçlarının üretim atölyeleri ve depolama alanlarının yanı sıra yer altı sığınakları da imha edildi” açıklamasında bulundu.