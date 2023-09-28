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Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD'nin Slovakya'nın içişlerine müdahalesi seçim yaklaştıkça artıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD'nin Slovakya'nın içişlerine müdahalesi seçim yaklaştıkça artıyor
Erken parlamento seçimlerine hazırlanan Slovakya'da siyasi durumun ABD'nin dış müdahalesine giderek daha fazla maruz kaldığı ifade edildi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Slovakya'daki iç siyasi duruma müdahalesinin son dönemde arttığını ve söz konusu ülkede yaklaşan erken parlamento seçimlerinden kaynaklandığını vurguladı.Washington'un bu Doğu Avrupa ülkesine artan ilgisinin, ABD'nin Bratislava'daki önceki tebaalarının başarısız politikaları nedeniyle erken parlamento seçimlerine hazırlanılan süreçle aynı zamana denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirten Narışkin, mevcut iktidarın Washington'un peşinden kayıtsız şartsız gitmesi nedeniyle tahminlere göre muhalefetin zaferle çıkmasının beklendiğine dikkat çekti.SVR'nin elindeki verilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir dizi Avrupalı müttefikini Slovak siyasetçilerle ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmesi için bu ülkeye gönderdiğini belirten Narışkin, Washington'un bu temsilcilerden ABD'nin istediği seçim sonuçlarını sağlamasını istediğini ve bunun için her türlü aracın kullanılabileceğini vurguladı.Narışkin, Washington'un Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Michal Simecka liderliğindeki liberal İlerici Slovakya Partisi'nin seçimleri kazanmasını ve Washington'a tamamen sadık bir hükümet kurulmasını istediğinin de altını çizdi.Slovakya'da erken seçimler 30 Eylül tarihinde yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230612/eski-slovakya-basbakani-pellegrini-ukraynaya-yardim-nedeniyle-avrupadaki-silah-depolari-bosaldi-1072344810.html
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Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD'nin Slovakya'nın içişlerine müdahalesi seçim yaklaştıkça artıyor

14:44 28.09.2023
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANISlovakya - bayrak
Slovakya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANI
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Erken parlamento seçimlerine hazırlanan Slovakya'da siyasi durumun ABD'nin dış müdahalesine giderek daha fazla maruz kaldığı ifade edildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Slovakya'daki iç siyasi duruma müdahalesinin son dönemde arttığını ve söz konusu ülkede yaklaşan erken parlamento seçimlerinden kaynaklandığını vurguladı.

Washington'un bu Doğu Avrupa ülkesine artan ilgisinin, ABD'nin Bratislava'daki önceki tebaalarının başarısız politikaları nedeniyle erken parlamento seçimlerine hazırlanılan süreçle aynı zamana denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirten Narışkin, mevcut iktidarın Washington'un peşinden kayıtsız şartsız gitmesi nedeniyle tahminlere göre muhalefetin zaferle çıkmasının beklendiğine dikkat çekti.

SVR'nin elindeki verilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir dizi Avrupalı müttefikini Slovak siyasetçilerle ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmesi için bu ülkeye gönderdiğini belirten Narışkin, Washington'un bu temsilcilerden ABD'nin istediği seçim sonuçlarını sağlamasını istediğini ve bunun için her türlü aracın kullanılabileceğini vurguladı.

Narışkin, Washington'un Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Michal Simecka liderliğindeki liberal İlerici Slovakya Partisi'nin seçimleri kazanmasını ve Washington'a tamamen sadık bir hükümet kurulmasını istediğinin de altını çizdi.

Slovakya'da erken seçimler 30 Eylül tarihinde yapılacak.
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