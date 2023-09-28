https://sputniknews.com.tr/20230928/rusya-altin-uretimini-yuzde-38-artirdi-1075820100.html

Rusya altın üretimini yüzde 3.8 artırdı

Rusya altın üretimini yüzde 3.8 artırdı

Rusya, bu yılın ilk sekiz ayında ham, yarı işlenmiş veya toz halindeki altın üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 oranında artırdı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T00:09+0300

2023-09-28T00:09+0300

2023-09-28T00:09+0300

ekonomi

rusya

altın

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Rusya İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülkede Ağustos’ta altın üretimi Temmuz’a göre yüzde 10.6 oranında artarken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 azaldı.Aynı zamanda Ocak-Ağustos döneminde altın üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 oranında arttı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/rusya-merkez-bankasi-dost-olmayan-ulkeler-icin-getirdigi-kisitlamalari-uzatti-1075776120.html

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