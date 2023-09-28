https://sputniknews.com.tr/20230928/rusya-altin-uretimini-yuzde-38-artirdi-1075820100.html
Rusya altın üretimini yüzde 3.8 artırdı
Rusya altın üretimini yüzde 3.8 artırdı
Rusya, bu yılın ilk sekiz ayında ham, yarı işlenmiş veya toz halindeki altın üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 oranında artırdı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T00:09+0300
2023-09-28T00:09+0300
2023-09-28T00:09+0300
ekonomi
rusya
altın
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Rusya İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülkede Ağustos’ta altın üretimi Temmuz’a göre yüzde 10.6 oranında artarken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 azaldı.Aynı zamanda Ocak-Ağustos döneminde altın üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 oranında arttı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/rusya-merkez-bankasi-dost-olmayan-ulkeler-icin-getirdigi-kisitlamalari-uzatti-1075776120.html
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Rusya altın üretimini yüzde 3.8 artırdı
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Rusya, bu yılın ilk sekiz ayında ham, yarı işlenmiş veya toz halindeki altın üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 oranında artırdı.
Rusya İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülkede Ağustos’ta altın üretimi Temmuz’a göre yüzde 10.6 oranında artarken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 azaldı.
Aynı zamanda Ocak-Ağustos döneminde altın üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 oranında arttı.