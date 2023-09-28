https://sputniknews.com.tr/20230928/pakistanda-bulasici-kirmizi-goz-hastaligina-yakalananlarin-sayisi-86-bini-gecti-1075854129.html
Pakistan'da bulaşıcı 'kırmızı göz' hastalığına yakalananların sayısı 86 bini geçti
Pakistan'da bulaşıcı 'kırmızı göz' hastalığına yakalananların sayısı 86 bini geçti
Pakistan’ın Pencap eyaletinde eylülde şu ana kadar bulaşıcı "kırmızı göz" (konjonktivit) hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133'e yükseldi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T23:47+0300
2023-09-28T23:47+0300
2023-09-28T23:47+0300
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awn gazetesindeki habere göre, ülkenin çeşitli eyaletlerinde bulaşıcı "kırmızı göz" hastalığına yakalananların sayısı giderek artıyor.Pencap Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, eylülde şimdiye kadar bulaşıcı göz iltihabı hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133 oldu.Son bir haftada ise Pencap’ta 40 binin üzerinde vaka rapor edildi.Pencap eyaleti geçici hükümet Başbakanı Muhsin Raza Nakvi, söz konusu hastalık nedeniyle 56 binden fazla özel ve devlet okullarında eğitime ara verildiğini belirtti.Öte yandan Hayber Pahtunhva eyaletinde de "kırmızı göz" hastalığına yakalananların sayısı 16 olarak açıklandı. Uzmanlardan, halka 'önlemlere uymaları' çağrısıSağlık uzmanları, "kırmızı göz" hastalığının fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığı uyarısında bulundu.Uzmanlar, "kırmızı göz" hastalığı vakalarında her yıl artış yaşandığını ancak bu yıl salgının yoğunluğunun fazla olduğunu aktararak, vatandaşlardan önlemlere uymalarını istedi."Kırmızı göz" hastalığına yakalananlara, siyah gözlük takmasını tavsiye eden uzmanlar, bu kişilerin yataklarını ve kullandıkları eşyaları ayırmaları gerektiğini vurguladı.
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pakistan, göz, göz, pencap
pakistan, göz, göz, pencap
Pakistan'da bulaşıcı 'kırmızı göz' hastalığına yakalananların sayısı 86 bini geçti
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Pakistan’ın Pencap eyaletinde eylülde şu ana kadar bulaşıcı "kırmızı göz" (konjonktivit) hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133'e yükseldi.
awn gazetesindeki habere göre, ülkenin çeşitli eyaletlerinde bulaşıcı "kırmızı göz" hastalığına yakalananların sayısı giderek artıyor.
Pencap Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, eylülde şimdiye kadar bulaşıcı göz iltihabı hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133 oldu.
Son bir haftada ise Pencap’ta 40 binin üzerinde vaka rapor edildi.
Pencap eyaleti geçici hükümet Başbakanı Muhsin Raza Nakvi, söz konusu hastalık nedeniyle 56 binden fazla özel ve devlet okullarında eğitime ara verildiğini belirtti.
Öte yandan Hayber Pahtunhva eyaletinde de "kırmızı göz" hastalığına yakalananların sayısı 16 olarak açıklandı.
Uzmanlardan, halka 'önlemlere uymaları' çağrısı
Sağlık uzmanları, "kırmızı göz" hastalığının fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığı uyarısında bulundu.
Uzmanlar, "kırmızı göz" hastalığı vakalarında her yıl artış yaşandığını ancak bu yıl salgının yoğunluğunun fazla olduğunu aktararak, vatandaşlardan önlemlere uymalarını istedi.
"Kırmızı göz" hastalığına yakalananlara, siyah gözlük takmasını tavsiye eden uzmanlar, bu kişilerin yataklarını ve kullandıkları eşyaları ayırmaları gerektiğini vurguladı.