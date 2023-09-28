https://sputniknews.com.tr/20230928/ozbekistanda-patlama-1-olu-163-yarali-1075830000.html

Özbekistan'da patlama: 1 ölü, 163 yaralı

Özbekistan'da patlama: 1 ölü, 163 yaralı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 163 kişi yaralandı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda patlama yaşandı. Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Özbekistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı bildirildi.Açıklamada yaralananlardan 24'ünün hastaneye kaldırıldığı, diğerlerine ise olay yerinde müdahale edildiği belirtildi.Hükümet komisyon oluşturduBaşbakanlık açıklamasında ise, Başbakan Abdulla Aripov'un olay yerine giderek, incelemelerde bulunduğu aktarıldı.Açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla patlamada zarar görenlere yardım edilmesi amacıyla Başbakan Yardımcısı Açılbay Ramatov başkanlığında hükümet komisyonu oluşturulduğu kaydedildi.

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