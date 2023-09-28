https://sputniknews.com.tr/20230928/oyuncular-yesile-boyanmisti-stadin-bakimini-yapan-firmanin-sozlesmesi-feshediliyor-1075827790.html

Oyuncular yeşile boyanmıştı: Stadın bakımını yapan firmanın sözleşmesi feshediliyor

Oyuncular yeşile boyanmıştı: Stadın bakımını yapan firmanın sözleşmesi feshediliyor

TFF, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun saha bakımını yapan firmanın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T09:45+0300

2023-09-28T09:45+0300

2023-09-28T09:45+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

atatürk olimpiyat stadı

yeşil

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Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemin bakımını yapan firma ile sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.TFF'nin açıklaması şu şekilde:Ne olmuştu?Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan İstanbulspor - Galatasaray karşılaşmasında dakikalar ilerledikçe futbolcuların elleri, yüzleri, saçları ve formalarının yeşil renge boyandığı görüldü.Özellikle düz beyaz renkte forma, şort ve tozluk giyen Galatasaraylı oyuncuları daha çok etkileyen görüntünün gıda boyasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230927/galatasarayli-futbolcudan-yesil-cim-boyasi-paylasimi-hulk-evine-mutlu-gidiyor-1075797359.html

atatürk olimpiyat stadı

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türkiye futbol federasyonu (tff), atatürk olimpiyat stadı, yeşil