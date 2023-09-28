https://sputniknews.com.tr/20230928/oyuncular-yesile-boyanmisti-stadin-bakimini-yapan-firmanin-sozlesmesi-feshediliyor-1075827790.html
Oyuncular yeşile boyanmıştı: Stadın bakımını yapan firmanın sözleşmesi feshediliyor
Oyuncular yeşile boyanmıştı: Stadın bakımını yapan firmanın sözleşmesi feshediliyor
TFF, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun saha bakımını yapan firmanın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T09:45+0300
2023-09-28T09:45+0300
2023-09-28T09:45+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
atatürk olimpiyat stadı
yeşil
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Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemin bakımını yapan firma ile sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.TFF'nin açıklaması şu şekilde:Ne olmuştu?Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan İstanbulspor - Galatasaray karşılaşmasında dakikalar ilerledikçe futbolcuların elleri, yüzleri, saçları ve formalarının yeşil renge boyandığı görüldü.Özellikle düz beyaz renkte forma, şort ve tozluk giyen Galatasaraylı oyuncuları daha çok etkileyen görüntünün gıda boyasından kaynaklandığı ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/galatasarayli-futbolcudan-yesil-cim-boyasi-paylasimi-hulk-evine-mutlu-gidiyor-1075797359.html
atatürk olimpiyat stadı
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türkiye futbol federasyonu (tff), atatürk olimpiyat stadı, yeşil
türkiye futbol federasyonu (tff), atatürk olimpiyat stadı, yeşil
Oyuncular yeşile boyanmıştı: Stadın bakımını yapan firmanın sözleşmesi feshediliyor
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TFF, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun saha bakımını yapan firmanın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemin bakımını yapan firma ile sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'de 26 Eylül 2023 tarihinde İstanbulspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler gözlenmiştir. Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle feshine karar verilmiştir."
Ne olmuştu?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan İstanbulspor - Galatasaray karşılaşmasında dakikalar ilerledikçe futbolcuların elleri, yüzleri, saçları ve formalarının yeşil renge boyandığı görüldü.
Özellikle düz beyaz renkte forma, şort ve tozluk giyen Galatasaraylı oyuncuları daha çok etkileyen görüntünün gıda boyasından kaynaklandığı ortaya çıktı.