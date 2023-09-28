https://sputniknews.com.tr/20230928/otomobil-ve-motosiklet-carpisti-surucu-taklalar-atarken-motosiklet-alev-aldi-1075831541.html

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: Sürücü taklalar atarken motosiklet alev aldı

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: Sürücü taklalar atarken motosiklet alev aldı

İngiltere’nin Cambridge kentinde seyir halinde olan motosiklet, ara yola dönen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü havada taklalar atarken, motosiklet alev... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T11:48+0300

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dünya

video

motosiklet kazası

ingiltere

cambridge

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İngiltere’nin Cambridge kentinde aşırı hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. Karşı yönden gelen ve tali yola dönen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar attı.Sürüklenen ve yakıt deposu patlayan motosiklet ise alev aldı.Çıkan yangın yola yayılırken, sürüklenen motosiklet bir araç ve bir ambulansa hasar verdi.Geçen yıl meydana gelen kazada bir ayak parmağını kaybeden 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü, dikkatsiz araç kullanmakla suçlandı.Polis tarafından dün yapılan açıklamada, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamayı kabul eden motosiklet sürücüsünün 120 sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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video, motosiklet kazası, ingiltere, cambridge, видео