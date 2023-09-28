https://sputniknews.com.tr/20230928/otomobil-ve-motosiklet-carpisti-surucu-taklalar-atarken-motosiklet-alev-aldi-1075831541.html
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: Sürücü taklalar atarken motosiklet alev aldı
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: Sürücü taklalar atarken motosiklet alev aldı
İngiltere’nin Cambridge kentinde seyir halinde olan motosiklet, ara yola dönen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü havada taklalar atarken, motosiklet alev... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T11:48+0300
2023-09-28T11:48+0300
2023-09-28T11:48+0300
dünya
video
motosiklet kazası
ingiltere
cambridge
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İngiltere’nin Cambridge kentinde aşırı hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. Karşı yönden gelen ve tali yola dönen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar attı.Sürüklenen ve yakıt deposu patlayan motosiklet ise alev aldı.Çıkan yangın yola yayılırken, sürüklenen motosiklet bir araç ve bir ambulansa hasar verdi.Geçen yıl meydana gelen kazada bir ayak parmağını kaybeden 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü, dikkatsiz araç kullanmakla suçlandı.Polis tarafından dün yapılan açıklamada, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamayı kabul eden motosiklet sürücüsünün 120 sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
ingiltere
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Otomobil ve motosiklet çarpıştı
Otomobil ve motosiklet çarpıştı
2023-09-28T11:48+0300
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video, motosiklet kazası, ingiltere, cambridge, видео
video, motosiklet kazası, ingiltere, cambridge, видео
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: Sürücü taklalar atarken motosiklet alev aldı
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İngiltere’nin Cambridge kentinde seyir halinde olan motosiklet, ara yola dönen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü havada taklalar atarken, motosiklet alev topuna döndü.
İngiltere’nin Cambridge kentinde aşırı hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. Karşı yönden gelen ve tali yola dönen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar attı.
Sürüklenen ve yakıt deposu patlayan motosiklet ise alev aldı.
Çıkan yangın yola yayılırken, sürüklenen motosiklet bir araç ve bir ambulansa hasar verdi.
Geçen yıl meydana gelen kazada bir ayak parmağını kaybeden 31 yaşındaki motosiklet
sürücüsü, dikkatsiz araç kullanmakla suçlandı.
Polis tarafından dün yapılan açıklamada, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamayı kabul eden motosiklet sürücüsünün 120 sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.