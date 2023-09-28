https://sputniknews.com.tr/20230928/olimpik-marsilyada-gattuso-donemi-1075822315.html

Olimpik Marsilya'da Gattuso dönemi

Olimpik Marsilya'da Gattuso dönemi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini duyurdu. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T02:09+0300

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akşam postasi

gennaro gattuso

teknik direktör

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Olimpik Marsilya'dan yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevinden geçen hafta ayrılan İspanyol Marcelino'nun yerine İtalyan Gattuso ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.Futbolcu kökenli teknik direktörlerden 45 yaşındaki Gattuso, daha önce Palermo, Milan, Napoli ve Valencia gibi önemli Avrupa kulüplerini çalıştırmıştı.Olimpik Marsilya; 6 haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 9 puan toplayıp, 8. sırada yer buldu. Fransa temsilcisi, ligin 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

https://sputniknews.com.tr/20220117/olimpik-marsilya-cengiz-underin-gol-attigi-macta-lille-ile-berabere-kaldi-1052795286.html

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gennaro gattuso, teknik direktör