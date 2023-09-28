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https://sputniknews.com.tr/20230928/olimpik-marsilyada-gattuso-donemi-1075822315.html
Olimpik Marsilya'da Gattuso dönemi
Olimpik Marsilya'da Gattuso dönemi
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini duyurdu. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
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Olimpik Marsilya'dan yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevinden geçen hafta ayrılan İspanyol Marcelino'nun yerine İtalyan Gattuso ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.Futbolcu kökenli teknik direktörlerden 45 yaşındaki Gattuso, daha önce Palermo, Milan, Napoli ve Valencia gibi önemli Avrupa kulüplerini çalıştırmıştı.Olimpik Marsilya; 6 haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 9 puan toplayıp, 8. sırada yer buldu. Fransa temsilcisi, ligin 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20220117/olimpik-marsilya-cengiz-underin-gol-attigi-macta-lille-ile-berabere-kaldi-1052795286.html
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gennaro gattuso, teknik direktör
gennaro gattuso, teknik direktör

Olimpik Marsilya'da Gattuso dönemi

02:09 28.09.2023
© Joel C RyanGennaro Gattuso
Gennaro Gattuso - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© Joel C Ryan
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini duyurdu.
Olimpik Marsilya'dan yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevinden geçen hafta ayrılan İspanyol Marcelino'nun yerine İtalyan Gattuso ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Futbolcu kökenli teknik direktörlerden 45 yaşındaki Gattuso, daha önce Palermo, Milan, Napoli ve Valencia gibi önemli Avrupa kulüplerini çalıştırmıştı.
Olimpik Marsilya; 6 haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 9 puan toplayıp, 8. sırada yer buldu. Fransa temsilcisi, ligin 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.
Marsilya taraftarından Türkiye Bayrağı Türk bayraklı Cengiz Ünder koreografisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Lille ile berabere kaldı
17 Ocak 2022, 00:57
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