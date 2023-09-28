https://sputniknews.com.tr/20230928/okul-gidasi-uygulamasina-gecis-uzatildi-1075832838.html
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T12:18+0300
2023-09-28T12:18+0300
2023-09-28T12:19+0300
türkiye
okul
gıda
milli eğitim bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren, kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların "Okul Gıdası" onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin hususları düzenliyor.Süre 14 Eylül 2026'ya uzatıldıBuna göre, söz konusu eğitim kurumlarında faaliyet gösteren anılan işletmelerde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından "Okul Gıdası" onayı alınmasına, satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre 14 Eylül 2026'ya uzatıldı.Tebliğ, 11 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
https://sputniknews.com.tr/20230914/meb-belirledi-acik-liseye-gecis-sartlari-neler-1075466884.html
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okul, gıda, milli eğitim bakanlığı
okul, gıda, milli eğitim bakanlığı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
12:18 28.09.2023 (güncellendi: 12:19 28.09.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalara yönelik 'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş için yeni tarih 14 Eylül 2026 olarak belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren, kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların "Okul Gıdası" onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin hususları düzenliyor.
Süre 14 Eylül 2026'ya uzatıldı
Buna göre, söz konusu eğitim kurumlarında faaliyet gösteren anılan işletmelerde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından "Okul Gıdası" onayı alınmasına, satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre 14 Eylül 2026'ya uzatıldı.
Tebliğ, 11 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.