https://sputniknews.com.tr/20230928/nijerliler-fransanin-buyukelcisinin-ulkeden-ayrilmasini-konserle-kutladi-1075838627.html
Nijerliler, Fransa'nın büyükelçisinin ülkeden ayrılmasını konserle kutladı
Nijerliler, Fransa'nın büyükelçisinin ülkeden ayrılmasını konserle kutladı
Fransa'nın büyükelçisi Sylvain Itte'nin Nijer'i terk etmesi, başkent Niamey'de Nijer'de popüler Goumbe star müzik grubunun konseriyle kutlandı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T15:16+0300
2023-09-28T15:16+0300
2023-09-28T15:16+0300
dünya
video
nijer
fransa
sylvain itte
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Sputnik muhabirinin aktardığı bilgiye göre, başkentin merkezi meydanında düzenlenen konserde Fransız büyükelçinin ülkeden ayrılmasını kutlamak ve iktidarı ele geçiren askeri yönetimi desteklemek için binlerce kişi bir araya geldi.Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetimin 25 Ağustos'ta Büyükelçi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermesinden yaklaşık 1 ay sonra Büyükelçi Itte Fransa'ya döndü.
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Nijerliler, Fransa'nın büyükelçisinin ülkeden ayrılmasını konserle kutladı
Nijerliler, Fransa'nın büyükelçisinin ülkeden ayrılmasını konserle kutladı
2023-09-28T15:16+0300
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video, nijer, fransa, sylvain itte, видео
video, nijer, fransa, sylvain itte, видео
Nijerliler, Fransa'nın büyükelçisinin ülkeden ayrılmasını konserle kutladı
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Fransa'nın büyükelçisi Sylvain Itte'nin Nijer'i terk etmesi, başkent Niamey'de Nijer'de popüler Goumbe star müzik grubunun konseriyle kutlandı.
Sputnik muhabirinin aktardığı bilgiye göre, başkentin merkezi meydanında düzenlenen konserde Fransız büyükelçinin ülkeden ayrılmasını kutlamak ve iktidarı ele geçiren askeri yönetimi desteklemek için binlerce kişi bir araya geldi.
Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetimin 25 Ağustos'ta Büyükelçi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermesinden yaklaşık 1 ay sonra Büyükelçi Itte Fransa'ya döndü.