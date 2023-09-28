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https://sputniknews.com.tr/20230928/milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-basladi-1075841186.html
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni komuta kademesi ilk... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T16:15+0300
2023-09-28T16:15+0300
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milli güvenlik kurulu (mgk)
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MGK toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Önceki toplantısını 9 Ağustos'ta gerçekleştiren Kurul, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen TSK'nın yeni komuta kademesi ilk defa katılıyor.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer alıyor.Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.Toplantıda, Rusya-Ukrayna gerginliği ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonu ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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milli güvenlik kurulu toplantısında gündem ne, emeklilere zam ne zaman, mgk toplantısı ne zaman, milli güvenlik kurulu toplandı mı,
milli güvenlik kurulu toplantısında gündem ne, emeklilere zam ne zaman, mgk toplantısı ne zaman, milli güvenlik kurulu toplandı mı,

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

16:15 28.09.2023
© AAMilli Güvenlik Kurulu
Milli Güvenlik Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© AA
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katılıyor.
MGK toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Önceki toplantısını 9 Ağustos'ta gerçekleştiren Kurul, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen TSK'nın yeni komuta kademesi ilk defa katılıyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer alıyor.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.
Toplantıda, Rusya-Ukrayna gerginliği ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonu ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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