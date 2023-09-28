https://sputniknews.com.tr/20230928/mike-pompeo-bakanligi-donemini-degerlendirdi-1075834716.html
Mike Pompeo bakanlığı dönemini değerlendirdi: 'İyi iş çıkardık'
Mike Pompeo bakanlığı dönemini değerlendirdi: 'İyi iş çıkardık'
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dışişleri bakanlığı sürecini değerlendirdi. Pompeo, Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilişkin "Rus İmparatorluğu'nu yeniden... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T13:53+0300
2023-09-28T13:53+0300
2023-09-28T13:55+0300
dünya
vladimir putin
mike pompeo
recep tayyip erdoğan
nato
yunanistan
kıbrıs sorunu
abd
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, New York merkezli bir yatırım yönetimi şirketi olan Joseph Sassoon Group tarafından düzenlenen ilk ABD-Akdeniz Yatırım Forumu'nun açılış konuşmacısı olarak Yunanistan'da idi. Pompeo konuşmasında Rusya, Türkiye, Yunanistan ve daha pek çok konuya değindi. Dışişleri Bakanlığı görevini "Genel itibarıyla iyi bir iş çıkardık" diye özetleyen eski Bakan, konuşmasında, anlaşmazlıkların diplomatik kanallar aracılığıyla çözülmesi gerektiğine özellikle değindi.'Putin'in Rus İmparatorluğu'nu yeniden kurma vizyonu var'Açılış konuşmasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeler hakkında da konuşan Pompeo, KGB ve istihbarat servisleri hakkında sık sık şakalaştıklarını belirterek Putin'in Rus imparatorluğunu yeniden kurma vizyonu olduğunu ifade etti. Eski Dışişleri Bakanı ayrıca normal hayatın geri döneceğine olan inancını da dile getirdi.'Yunanistan'ı her zaman bölgenin NATO merkezi olarak gördük'Pompeo konuşmasında, Yunanistan'ı ABD'nin önemli bir ortağı olarak tanımladı ve iki ülke arasındaki bağların oldukça yakın olduğunu vurgulayarak "Yunanistan'ı her zaman bölgede bir NATO merkezi olarak gördük" sözlerine yer verdi. Eski Bakan ayrıca Yunanistan'ın yatırım yapmak ve geliştirmek için en iyi yer olduğunu ifade ederek Yunanistan'ı ziyaret ettiğinde kendisini her zaman harika hissettiğini belirtti.'Türkiye ile diyalog konusunda umutluyum'Konuşmasında Türkiye ile alakalı kendisine sorulan sorulara da yanıt veren Pompeo, Türkiye ile diyalog umudunu dile getirerek Dışişleri Bakanlığı'nda geçirdiği süre boyunca bile çatışmaya değil, temaslara güvendiğini belirtti. Türkiye ile diyalog kurulmasını umduğunu ifade eden Pompeo, Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptığı dönemde de beklentinin çatışma değil temas olduğunu belirtti. Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamalarında Pompeo, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunun altını çizerek açıklamalarına şu sözlerle devam etti. "Ancak bunların üstesinden gelmeyi ve sadece bölgede değil, NATO'da da iyi bir ortak olmayı umuyor."ABD-Akdeniz Yatırım Forumu'nda Pompeo'ya yöneltilen bir başka soru da Türkiye'nin F-16 uçakları satın almasıyla ilgiliydi. Eski Dışişleri Bakanı bu soruya verdiği yanıtta siyasetin dışında kalmaya çalıştığını belirterek ABD'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile mükemmel bir işbirliği içinde olduğunu ve NATO'nun bu işbirliğinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20211011/eski-abd-disisleri-bakani-pompeo-bati-seria-israil-halkinin-vatanidir-1049696358.html
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vladimir putin, mike pompeo, recep tayyip erdoğan, nato, yunanistan, kıbrıs sorunu, abd
vladimir putin, mike pompeo, recep tayyip erdoğan, nato, yunanistan, kıbrıs sorunu, abd
Mike Pompeo bakanlığı dönemini değerlendirdi: 'İyi iş çıkardık'
13:53 28.09.2023 (güncellendi: 13:55 28.09.2023) Abone ol
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dışişleri bakanlığı sürecini değerlendirdi. Pompeo, Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilişkin "Rus İmparatorluğu'nu yeniden kurma vizyonu var" ifadelerini kullandı.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, New York merkezli bir yatırım yönetimi şirketi olan Joseph Sassoon Group tarafından düzenlenen ilk ABD-Akdeniz Yatırım Forumu'nun açılış konuşmacısı olarak Yunanistan'da idi. Pompeo konuşmasında Rusya, Türkiye, Yunanistan ve daha pek çok konuya değindi.
Dışişleri Bakanlığı görevini "Genel itibarıyla iyi bir iş çıkardık" diye özetleyen eski Bakan, konuşmasında, anlaşmazlıkların diplomatik kanallar aracılığıyla çözülmesi gerektiğine özellikle değindi.
'Putin'in Rus İmparatorluğu'nu yeniden kurma vizyonu var'
Açılış konuşmasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeler hakkında da konuşan Pompeo, KGB ve istihbarat servisleri hakkında sık sık şakalaştıklarını belirterek Putin'in Rus imparatorluğunu yeniden kurma vizyonu olduğunu ifade etti. Eski Dışişleri Bakanı ayrıca normal hayatın geri döneceğine olan inancını da dile getirdi.
'Yunanistan'ı her zaman bölgenin NATO merkezi olarak gördük'
Pompeo konuşmasında, Yunanistan'ı ABD'nin önemli bir ortağı olarak tanımladı ve iki ülke arasındaki bağların oldukça yakın olduğunu vurgulayarak "Yunanistan'ı her zaman bölgede bir NATO merkezi olarak gördük" sözlerine yer verdi. Eski Bakan ayrıca Yunanistan'ın yatırım yapmak ve geliştirmek için en iyi yer olduğunu ifade ederek Yunanistan'ı ziyaret ettiğinde kendisini her zaman harika hissettiğini belirtti.
'Türkiye ile diyalog konusunda umutluyum'
Konuşmasında Türkiye ile alakalı kendisine sorulan sorulara da yanıt veren Pompeo, Türkiye ile diyalog umudunu dile getirerek Dışişleri Bakanlığı'nda geçirdiği süre boyunca bile çatışmaya değil, temaslara güvendiğini belirtti. Türkiye ile diyalog kurulmasını umduğunu ifade eden Pompeo, Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptığı dönemde de beklentinin çatışma değil temas olduğunu belirtti. Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamalarında Pompeo, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunun altını çizerek açıklamalarına şu sözlerle devam etti. "Ancak bunların üstesinden gelmeyi ve sadece bölgede değil, NATO'da da iyi bir ortak olmayı umuyor."
ABD-Akdeniz Yatırım Forumu'nda Pompeo'ya yöneltilen bir başka soru da Türkiye'nin F-16 uçakları satın almasıyla ilgiliydi. Eski Dışişleri Bakanı bu soruya verdiği yanıtta siyasetin dışında kalmaya çalıştığını belirterek ABD'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile mükemmel bir işbirliği içinde olduğunu ve NATO'nun bu işbirliğinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.