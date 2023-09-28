https://sputniknews.com.tr/20230928/merkez-bankasi-reeskont-faiz-oranlarini-yukseltti-1075827956.html
Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti
Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T09:49+0300
2023-09-28T09:49+0300
2023-09-28T09:49+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
faiz oranı
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TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230921/merkez-bankasi-karari-sonrasi-dolartlde-son-durum-1075652268.html
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merkez bankası, faiz, faiz oranı
merkez bankası, faiz, faiz oranı
Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 30,75'e çıkarıldığını duyurdu.
TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.
Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.