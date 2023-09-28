https://sputniknews.com.tr/20230928/mekkede-yer-alan-kraliyet-saat-kulesine-yildirim-dustu-1075829361.html

Mekke’de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

Mekke’de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

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mekke

kraliyet saat kulesi

dünya

yıldırım

suudi arabistan

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Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğe sahip olan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyarırken, elektrik akımını ileten metal nesnelerle temastan kaçınılması çağrısında bulundu.

mekke

kraliyet saat kulesi

suudi arabistan

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Mekke’de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü Mekke’de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü 2023-09-28T10:38+0300 true PT0M41S

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