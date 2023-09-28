https://sputniknews.com.tr/20230928/mekkede-yer-alan-kraliyet-saat-kulesine-yildirim-dustu-1075829361.html
Mekke’de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
Mekke’de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T10:38+0300
2023-09-28T10:38+0300
2023-09-28T10:38+0300
video
mekke
kraliyet saat kulesi
dünya
yıldırım
suudi arabistan
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Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğe sahip olan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyarırken, elektrik akımını ileten metal nesnelerle temastan kaçınılması çağrısında bulundu.
mekke
kraliyet saat kulesi
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Mekke’de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
Mekke’de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
2023-09-28T10:38+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, mekke, kraliyet saat kulesi, yıldırım, suudi arabistan, видео
video, mekke, kraliyet saat kulesi, yıldırım, suudi arabistan, видео
Mekke’de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
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Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğe sahip olan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyarırken, elektrik akımını ileten metal nesnelerle temastan kaçınılması çağrısında bulundu.