https://sputniknews.com.tr/20230928/imf-kurtarma-programi-konusunda-ukrayna-ile-gorustu-1075845442.html

IMF, kurtarma programı konusunda Ukrayna ile görüştü

IMF, kurtarma programı konusunda Ukrayna ile görüştü

Uluslararası Para Fonu, kurtarma programı konusunda Ukraynalı yetkililerle teknik görüşmelerde bulundu. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T20:57+0300

2023-09-28T20:57+0300

2023-09-28T20:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna

imf

uluslararası para fonu (imf)

julie kozack

kiev

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IMF İletişim Direktörü Julie Kozack, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) bir heyetin şu anda mali yardım programı kapsamında Ukraynalı yetkililerle teknik görüşmeler yürüttüğünü söyledi.Kozack, açıklamasında IMF'nin şu an aktif bir şekilde görevine devam ettiğini belirterek Ukraynalı yetkililerle son gelişmelerin yanı sıra mali, finansal ve yapısal politikalar konusunda teknik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.Kozack, bu teknik görüşmelerin IMF'nin Kiev'e yönelik mali yardım programı kapsamındaki ikinci gözden geçirmeye hazırlık amacıyla yapıldığını ve uluslararası kuruluşun teknik görevin sonuçlarıyla bağlantılı olarak Ukrayna konusunda daha fazla rapor vermeyi planladığını belirtti.IMF temsilcisi, Ukrayna'nın IMF tarafından halihazırda kabul edilmiş olan ek yardım ihtiyacının artıp artmayacağı sorusuna ise yanıt vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20160210/imf-ukrayna-reformlari-uygulamazsa-kredisiz-kalir-1020790774.html

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