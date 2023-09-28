https://sputniknews.com.tr/20230928/imf-kurtarma-programi-konusunda-ukrayna-ile-gorustu-1075845442.html
IMF, kurtarma programı konusunda Ukrayna ile görüştü
IMF, kurtarma programı konusunda Ukrayna ile görüştü
Uluslararası Para Fonu, kurtarma programı konusunda Ukraynalı yetkililerle teknik görüşmelerde bulundu. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T20:57+0300
2023-09-28T20:57+0300
2023-09-28T20:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
imf
uluslararası para fonu (imf)
julie kozack
kiev
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IMF İletişim Direktörü Julie Kozack, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) bir heyetin şu anda mali yardım programı kapsamında Ukraynalı yetkililerle teknik görüşmeler yürüttüğünü söyledi.Kozack, açıklamasında IMF'nin şu an aktif bir şekilde görevine devam ettiğini belirterek Ukraynalı yetkililerle son gelişmelerin yanı sıra mali, finansal ve yapısal politikalar konusunda teknik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.Kozack, bu teknik görüşmelerin IMF'nin Kiev'e yönelik mali yardım programı kapsamındaki ikinci gözden geçirmeye hazırlık amacıyla yapıldığını ve uluslararası kuruluşun teknik görevin sonuçlarıyla bağlantılı olarak Ukrayna konusunda daha fazla rapor vermeyi planladığını belirtti.IMF temsilcisi, Ukrayna'nın IMF tarafından halihazırda kabul edilmiş olan ek yardım ihtiyacının artıp artmayacağı sorusuna ise yanıt vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20160210/imf-ukrayna-reformlari-uygulamazsa-kredisiz-kalir-1020790774.html
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ukrayna, imf, uluslararası para fonu (imf), julie kozack, kiev
ukrayna, imf, uluslararası para fonu (imf), julie kozack, kiev
IMF, kurtarma programı konusunda Ukrayna ile görüştü
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Uluslararası Para Fonu, kurtarma programı konusunda Ukraynalı yetkililerle teknik görüşmelerde bulundu.
IMF İletişim Direktörü Julie Kozack, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) bir heyetin şu anda mali yardım programı kapsamında Ukraynalı yetkililerle teknik görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Kozack, açıklamasında IMF'nin şu an aktif bir şekilde görevine devam ettiğini belirterek Ukraynalı yetkililerle son gelişmelerin yanı sıra mali, finansal ve yapısal politikalar konusunda teknik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Kozack, bu teknik görüşmelerin IMF'nin Kiev'e yönelik mali yardım programı kapsamındaki ikinci gözden geçirmeye hazırlık amacıyla yapıldığını ve uluslararası kuruluşun teknik görevin sonuçlarıyla bağlantılı olarak Ukrayna konusunda daha fazla rapor vermeyi planladığını belirtti.
IMF temsilcisi, Ukrayna'nın IMF tarafından halihazırda kabul edilmiş olan ek yardım ihtiyacının artıp artmayacağı sorusuna ise yanıt vermedi.