https://sputniknews.com.tr/20230928/icisleri-bakani-yerlikayadan-kaymakamlik-sinavi-aciklamasi-1075837253.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kaymakamlık sınavı açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kaymakamlık sınavı açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kaymakamlık sınavımızı 3 Aralık tarihinde yapıyoruz ve 77 kaymakam adayı alıyoruz. Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T14:26+0300
2023-09-28T14:26+0300
2023-09-28T14:33+0300
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ali yerlikaya
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kaymakamlık sınavı açıklaması
14:26 28.09.2023 (güncellendi: 14:33 28.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kaymakamlık sınavımızı 3 Aralık tarihinde yapıyoruz ve 77 kaymakam adayı alıyoruz. Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız" dedi.