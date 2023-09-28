https://sputniknews.com.tr/20230928/hollandada-silahli-saldirilar-can-kaybi-var-1075849630.html

Hollanda'da silahlı saldırılar: Can kaybı var

Hollanda'da silahlı saldırılar: Can kaybı var

Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi. Polis, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen saldırılarda ölenler olduğunu açıkladı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

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Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.Rotterdam kentindeki üniversite hastanesi olan Erasmus Tıp Merkezi'nde düzenlenen saldırıda, 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Silah sesi ile paniğe kapılan öğrenciler, hastalar ve sağlık çalışanları hızla hastaneyi terk etti. Rotterdam polisi, X sosyal medya hesabında, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.Polis, saldırıları düzenlediği tahmin edilen 32 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını belirtti.Ölenlerin sayısına ve saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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