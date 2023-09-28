https://sputniknews.com.tr/20230928/hollandada-silahli-saldirilar-can-kaybi-var-1075849630.html
Hollanda'da silahlı saldırılar: Can kaybı var
Hollanda'da silahlı saldırılar: Can kaybı var
Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi. Polis, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen saldırılarda ölenler olduğunu açıkladı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T20:27+0300
2023-09-28T20:27+0300
2023-09-28T20:37+0300
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Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.Rotterdam kentindeki üniversite hastanesi olan Erasmus Tıp Merkezi'nde düzenlenen saldırıda, 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Silah sesi ile paniğe kapılan öğrenciler, hastalar ve sağlık çalışanları hızla hastaneyi terk etti. Rotterdam polisi, X sosyal medya hesabında, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.Polis, saldırıları düzenlediği tahmin edilen 32 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını belirtti.Ölenlerin sayısına ve saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230629/fransada-isyan-cikmasinin-ardindan-17-yasindaki-genci-olduren-polis-kasten-adam-oldurmekle-suclandi-1073000247.html
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rotterdam, hollanda, avrupa
Hollanda'da silahlı saldırılar: Can kaybı var 20:27 28.09.2023 (güncellendi: 20:37 28.09.2023) Abone ol
Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi. Polis, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen saldırılarda ölenler olduğunu açıkladı.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.
Rotterdam kentindeki üniversite hastanesi olan Erasmus Tıp Merkezi'nde düzenlenen saldırıda, 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Silah sesi ile paniğe kapılan öğrenciler, hastalar ve sağlık çalışanları hızla hastaneyi terk etti.
© BAS CZERWINSKI
Silah sesi ile paniğe kapılan öğrenciler, hastalar ve sağlık çalışanları hızla hastaneyi terk etti.
Silah sesi ile paniğe kapılan öğrenciler, hastalar ve sağlık çalışanları hızla hastaneyi terk etti.
© BAS CZERWINSKI
Hollanda basınında yer alan haberlerde, hastanede ayrıca yangın çıktığı belirtilerek, yangının kısa sürede söndürüldüğü ifade edildi.
Hollanda basınında yer alan haberlerde, hastanede ayrıca yangın çıktığı belirtilerek, yangının kısa sürede söndürüldüğü ifade edildi.
© BAS CZERWINSKI
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
© SEM VAN DER WAL
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
© BAS CZERWINSKI
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
© BAS CZERWINSKI
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
© BAS CZERWINSKI
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
© AFP 2023 / SEM VAN DER WAL
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Silah sesi ile paniğe kapılan öğrenciler, hastalar ve sağlık çalışanları hızla hastaneyi terk etti.
Hollanda basınında yer alan haberlerde, hastanede ayrıca yangın çıktığı belirtilerek, yangının kısa sürede söndürüldüğü ifade edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Rotterdam polisi, X sosyal medya hesabında, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.
Polis, saldırıları düzenlediği tahmin edilen 32 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Ölenlerin sayısına ve saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.