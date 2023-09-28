https://sputniknews.com.tr/20230928/fransiz-basini-ab-ukrayna-ihtilafini-sona-erdirmek-istemesi-nedeniyle-trumptan-korkuyor-1075834110.html
Fransız basını: AB, Ukrayna ihtilafını sona erdirmek istemesi nedeniyle Trump'tan korkuyor
Fransız basını: AB, Ukrayna ihtilafını sona erdirmek istemesi nedeniyle Trump'tan korkuyor
Fransız Le Figaro gazetesi, Avrupalıların Ukrayna ihtilafını sona erdirmek istemesi nedeniyle eski ABD Başkanı Trump'tan korktuğunu yazdı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T13:01+0300
2023-09-28T13:01+0300
2023-09-28T13:01+0300
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‘Trump-2 şimdiden Avrupalıları titretiyor’ başlıklı yazıda, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a döndüğünü görme ihtimalinin Avrupalı politikacıları şimdiden titrettiği belirtildi.Gazeteye konuşan bir politikacı, “Trump-1 Avrupalılar için bir kabustu. Trump-2 onlar için cehennem olabilir. Kendisi Ukrayna ihtilafını çözmenin 24 saatten fazla sürmeyeceğini defalarca tekrarlıyor” ifadelerini kullandı.Trump’ın Beyaz Saray’a dönme ihtimalinin, ABD'nin Avrupa'dan askerlerini çekebileceği için de ‘son derece endişe verici’ olduğuna dikkat çekilen yazıda, “NATO 2016-2020'den yeni toparlanıyor, ancak Trump'ın gelişi hem Avrupa hem de Ukrayna için felaket olacak” vurgusu yapıldı.Donald Trump düzenli olarak Kiev'e destek verilmesine karşı çıkmış ve başkan seçilirse çatışmayı sona erdireceğine söz vermişti. Amerikan medyası ayrıca Trump’ın Rusya karşıtı yaptırımları hafifletebileceğini ve ABD'nin Çin ile dostane olmayan ilişkilerini yola koyabileceğini ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230927/trump-abd-genelkurmay-baskani-milley-icin-idam-cezasini-gundeme-getirdi-1075789949.html
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fransa, donald trump, abd, ukrayna, ukrayna krizi
fransa, donald trump, abd, ukrayna, ukrayna krizi
Fransız basını: AB, Ukrayna ihtilafını sona erdirmek istemesi nedeniyle Trump'tan korkuyor
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Fransız Le Figaro gazetesi, Avrupalıların Ukrayna ihtilafını sona erdirmek istemesi nedeniyle eski ABD Başkanı Trump'tan korktuğunu yazdı.
‘Trump-2 şimdiden Avrupalıları titretiyor’ başlıklı yazıda, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a döndüğünü görme ihtimalinin Avrupalı politikacıları şimdiden titrettiği belirtildi.
Gazeteye konuşan bir politikacı, “Trump-1 Avrupalılar için bir kabustu. Trump-2 onlar için cehennem olabilir. Kendisi Ukrayna ihtilafını çözmenin 24 saatten fazla sürmeyeceğini defalarca tekrarlıyor” ifadelerini kullandı.
Trump’ın Beyaz Saray’a dönme ihtimalinin, ABD'nin Avrupa'dan askerlerini çekebileceği için de ‘son derece endişe verici’ olduğuna dikkat çekilen yazıda, “NATO 2016-2020'den yeni toparlanıyor, ancak Trump'ın gelişi hem Avrupa hem de Ukrayna için felaket olacak” vurgusu yapıldı.
Donald Trump düzenli olarak Kiev'e destek verilmesine karşı çıkmış ve başkan seçilirse çatışmayı sona erdireceğine söz vermişti. Amerikan medyası ayrıca Trump’ın Rusya karşıtı yaptırımları hafifletebileceğini ve ABD'nin Çin ile dostane olmayan ilişkilerini yola koyabileceğini ileri sürmüştü.