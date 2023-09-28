https://sputniknews.com.tr/20230928/ermenistan-acikladi-karabagdan-tahliye-edilenlerin-sayisi-70-bini-gecti-1075839716.html

Ermenistan açıkladı: Karabağ’dan taşınanların sayısı 70 bini geçti

Ermenistan açıkladı: Karabağ’dan taşınanların sayısı 70 bini geçti

Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, bugün itibariyle Dağlık Karabağ'dan ülkeye geçişi tamamlanan kişi sayısının 70 bini geçtiğini bildirdi. Son... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T15:56+0300

2023-09-28T15:56+0300

2023-09-28T22:58+0300

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Gazetecilere bölgedeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ermenistan Hükümet Sözcüsü Bagdasaryan, Laçin Koridoru’nda yer alan ‘Hakari Köprüsü’ üzerinden 28 Eylül itibariyle 71 bine yakın kişinin geçiş yaptığını belirtirken, 50 bin 866 kişinin Ermenistan Cumhuriyeti nüfus kaydına alındığını aktardı.Karabağ’da daha önce yaklaşık 120 bin Ermeni vatandaşının yaşadığı tahmin edilirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 22 Eylül'de Karabağ’daki Ermenilerin Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve sosyal hayatına entegrasyonunun zor olacağını söylemiş, bazılarının ayrılma kararı almasına hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizmişti.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacağı garantisi vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230928/resmen-taninmayan-daglik-karabag-cumhuriyeti-lagvediliyor-1075827744.html

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dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, azerbaycan, rusya, türkiye