https://sputniknews.com.tr/20230928/elektrikte-ekim-tarifesi-belli-oldu-1075853454.html

Elektrikte ekim tarifesi belli oldu

Elektrikte ekim tarifesi belli oldu

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi. Yeni tarifeye göre, konut aboneleri için zam yapılmazken, sanayi ve ticarethane... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T23:31+0300

2023-09-28T23:31+0300

2023-09-28T23:31+0300

ekonomi

elektronik

tarife

fiyat

fahiş fiyat

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Elektrikte ekim fiyat tarifesi belli oldu.NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre, konut aboneleri için zam yok. Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.

https://sputniknews.com.tr/20230401/epdk-nisan-ayi-icin-elektrik-tarifelerini-belirledi-tum-abone-gruplarinda-yuzde-15-indirim-1069030113.html

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elektronik, tarife, fiyat, fahiş fiyat