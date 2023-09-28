https://sputniknews.com.tr/20230928/elektrikte-ekim-tarifesi-belli-oldu-1075853454.html
Elektrikte ekim tarifesi belli oldu
Elektrikte ekim tarifesi belli oldu
1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi. Yeni tarifeye göre, konut aboneleri için zam yapılmazken, sanayi ve ticarethane... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T23:31+0300
2023-09-28T23:31+0300
2023-09-28T23:31+0300
ekonomi
elektronik
tarife
fiyat
fahiş fiyat
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Elektrikte ekim fiyat tarifesi belli oldu.NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre, konut aboneleri için zam yok. Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20230401/epdk-nisan-ayi-icin-elektrik-tarifelerini-belirledi-tum-abone-gruplarinda-yuzde-15-indirim-1069030113.html
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elektronik, tarife, fiyat, fahiş fiyat
elektronik, tarife, fiyat, fahiş fiyat
Elektrikte ekim tarifesi belli oldu
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1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi. Yeni tarifeye göre, konut aboneleri için zam yapılmazken, sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.
Elektrikte ekim fiyat tarifesi belli oldu.
NTV'nin
sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre, konut aboneleri için zam yok. Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.
100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.