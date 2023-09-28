https://sputniknews.com.tr/20230928/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075827297.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 27,3590 liradan, euro 28,7490 liradan güne başladı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T09:12+0300

2023-09-28T09:12+0300

2023-09-28T09:12+0300

ekonomi

dolar

dolandırıcılık

euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 27,3570 liradan alınan dolar 27,3590 liradan satılıyor. 28,7470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,7490 lira olarak belirlendi.Dün günü doların satış fiyatı 27,3090 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7170 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 650 lira, çeyrek altın 2 bin 675 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 688 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1877 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.213 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 95.37 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95.37 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.404 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230927/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075794461.html

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