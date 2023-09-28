https://sputniknews.com.tr/20230928/deva-partisinin-sosyal-medya-hesabi-hacklendi-1075833720.html

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabı hacklendi

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabı hacklendi

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) seçim şarkılarının yer aldığı Spotify hesabı hacklendi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T12:47+0300

2023-09-28T12:47+0300

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politika

deva partisi

spotify

hack

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Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) seçim şarkılarının yer aldığı Spotify hesabı hacklendi. Partinin kendi logosunun yerine AK Parti logosu konuldu.DEVA Partisi yetkilileri Spotify yetkilileriyle iletişime geçerek durumun düzeltilmesi için başvuruda bulundu. Spotify'la görüşmeleri devam eden DEVA yöneticileri, sorununun pazar gününden bu yana devam ettiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230927/muharrem-inceye-yonelik-sahte-paylasim-yapanlar-icin-hapis-talebi-1075794688.html

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deva partisi, spotify, hack