https://sputniknews.com.tr/20230928/deva-partisinin-sosyal-medya-hesabi-hacklendi-1075833720.html
DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabı hacklendi
DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabı hacklendi
Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) seçim şarkılarının yer aldığı Spotify hesabı hacklendi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T12:47+0300
2023-09-28T12:47+0300
2023-09-28T12:55+0300
politika
deva partisi
spotify
hack
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Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) seçim şarkılarının yer aldığı Spotify hesabı hacklendi. Partinin kendi logosunun yerine AK Parti logosu konuldu.DEVA Partisi yetkilileri Spotify yetkilileriyle iletişime geçerek durumun düzeltilmesi için başvuruda bulundu. Spotify'la görüşmeleri devam eden DEVA yöneticileri, sorununun pazar gününden bu yana devam ettiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230927/muharrem-inceye-yonelik-sahte-paylasim-yapanlar-icin-hapis-talebi-1075794688.html
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deva partisi, spotify, hack
deva partisi, spotify, hack
DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabı hacklendi
12:47 28.09.2023 (güncellendi: 12:55 28.09.2023) Abone ol
Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) seçim şarkılarının yer aldığı Spotify hesabı hacklendi.
Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) seçim şarkılarının yer aldığı Spotify hesabı hacklendi. Partinin kendi logosunun yerine AK Parti logosu konuldu.
DEVA Partisi yetkilileri Spotify yetkilileriyle iletişime geçerek durumun düzeltilmesi için başvuruda bulundu. Spotify'la görüşmeleri devam eden DEVA yöneticileri, sorununun pazar gününden bu yana devam ettiğini ifade etti.