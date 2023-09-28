https://sputniknews.com.tr/20230928/cumhurbaskanligi-kaynagindan-isvecin-turkiyeye-taahhut-ettigi-yukumluluklere-iliskin-aciklama-1075832301.html
Cumhurbaşkanlığı kaynağından İsveç'in Türkiye'ye taahhüt ettiği yükümlülüklere ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı kaynağından İsveç'in Türkiye'ye taahhüt ettiği yükümlülüklere ilişkin açıklama
Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya üyelik için Ankara'ya taahhüt ettiği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yakından takip ettiği belirtildi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T12:05+0300
2023-09-28T12:05+0300
2023-09-28T12:05+0300
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Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamak için somut bir zaman çerçevesi belirlemediğini ve bu konuda acele etmediklerini söyledi.Kararın Meclis tarafından alınacağı vurgusuİsveç'in bir an önce NATO'ya üye olmak istediğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle dile getirdiği gibi öncelikle Ankara önündeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden kaynak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilgili komisyonun İsveç'in yükümlülüklere ilişkin çalışmalarını takip ettiğini, zira kararın meclis tarafından alınacağını vurguladı.Temmuz ayında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson üçlü görüşme yaparak Stokholm'ün üyelik sürecini istişare etmişti. Toplantıda İsveç, Türkiye'ye terör örgütlerini desteklemeyeceğine dair güvence verirken iki ülkenin kendi aralarında yeni güvenlik mekanizması kuracakları belirtilmişti. Bunun yanında Stokholm, Ankara'nın AB üyeliğini destekleyeceğini beyan etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230927/cumhurbaskanligi-kaynagi-kafkasyada-baris-icin-3-arti-3-formulune-ev-sahipligi-yapmaya-haziriz-1075794109.html
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Cumhurbaşkanlığı kaynağından İsveç'in Türkiye'ye taahhüt ettiği yükümlülüklere ilişkin açıklama
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Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya üyelik için Ankara'ya taahhüt ettiği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yakından takip ettiği belirtildi.
Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamak için somut bir zaman çerçevesi belirlemediğini ve bu konuda acele etmediklerini söyledi.
Kararın Meclis tarafından alınacağı vurgusu
İsveç'in bir an önce NATO'ya üye olmak istediğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle dile getirdiği gibi öncelikle Ankara önündeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden kaynak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilgili komisyonun İsveç'in yükümlülüklere ilişkin çalışmalarını takip ettiğini, zira kararın meclis tarafından alınacağını vurguladı.
Temmuz ayında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson üçlü görüşme yaparak Stokholm'ün üyelik sürecini istişare etmişti. Toplantıda İsveç, Türkiye'ye terör örgütlerini desteklemeyeceğine dair güvence verirken iki ülkenin kendi aralarında yeni güvenlik mekanizması kuracakları belirtilmişti. Bunun yanında Stokholm, Ankara'nın AB üyeliğini destekleyeceğini beyan etmişti.