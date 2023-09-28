https://sputniknews.com.tr/20230928/cumhurbaskanligi-kaynagi-turkiye-ile-ermenistan-arasindaki-sinirin-acilmasi-erivana-bagli-1075826293.html
Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın açılması Erivan'a bağlı
Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın açılması Erivan'a bağlı
Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak Sputnik'e yaptığı açıklamada, sınırların açılması da dahil olmak üzere Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T15:24+0300
2023-09-28T15:24+0300
2023-09-28T15:24+0300
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Son gelişmeleri ardından bölgede yeni bir durumun oluştuğunun altını çizen kaynak, açıklamasında, “Ermenistan ile ilişkilerimiz ve görüşmeler doğrultusunda sürecin normalleşmesi, Erivan'ın ‘yapıcı, samimi ve barış odaklı’ yaklaşımını sonrası mümkün olacaktır. Bölgede yeni bir durumun oluştuğunu, iş birliği fırsatlarının çok fazla olduğunu anlamak gerekiyor. Böyle bir yaklaşımda olmaları halinde, sınır meselesi dahil olmak üzere bu süreçte somut ilerlemeler göreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Basında yer alan iddialara göre Ermenistan'ın Türkiye'ye sınırı üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine açmasını önerdiğini, Ankara'nın ise bu teklife karşı olmadığı aktarılmıştı.Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik etkileşim, iki ülke arasındaki sınırların kapalı olduğu 1993 yılından bu yana düşük düzeyde sürerken, iki ülke arasındaki ilişkiler, Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle de birçok çalkantıya maruz kalmıştı.Ocak 2022'de Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin özel temsilcilerin katıldığı ilk toplantı gerçekleşmiş, görüşmelere Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ve Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç katılmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, müzakereler sırasında tarafların diyalogu siyasi olmayan, yapıcı bir şekilde yürütmeye hazır olduklarını gösterdiklerine dikkat çekerken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise özel temsilcilerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik ön görüş alışverişinde bulunulduğu, tarafların müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kaldıkları iletildi.İlişkilerin normalleşme sürecinde Viyana'da da bir dizi toplantı daha gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230418/pasinyan-umarim-yakinda-ermenistan-turkiye-siniri-acilir-1069862901.html
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türkiye, ermenistan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, rusya, ankara, erivan, moskova
Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın açılması Erivan'a bağlı
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Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak Sputnik'e yaptığı açıklamada, sınırların açılması da dahil olmak üzere Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin tamamen Erivan'ın atacağı resmi adımlara bağlı olduğunu ifade etti.
Son gelişmeleri ardından bölgede yeni bir durumun oluştuğunun altını çizen kaynak, açıklamasında, “Ermenistan ile ilişkilerimiz ve görüşmeler doğrultusunda sürecin normalleşmesi, Erivan'ın ‘yapıcı, samimi ve barış odaklı’ yaklaşımını sonrası mümkün olacaktır. Bölgede yeni bir durumun oluştuğunu, iş birliği fırsatlarının çok fazla olduğunu anlamak gerekiyor. Böyle bir yaklaşımda olmaları halinde, sınır meselesi dahil olmak üzere bu süreçte somut ilerlemeler göreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Basında yer alan iddialara göre Ermenistan'ın Türkiye'ye sınırı üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine açmasını önerdiğini, Ankara'nın ise bu teklife karşı olmadığı aktarılmıştı.
Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik etkileşim, iki ülke arasındaki sınırların kapalı olduğu 1993 yılından bu yana düşük düzeyde sürerken, iki ülke arasındaki ilişkiler, Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle de birçok çalkantıya maruz kalmıştı.
Ocak 2022'de Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin özel temsilcilerin katıldığı ilk toplantı gerçekleşmiş, görüşmelere Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ve Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç katılmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, müzakereler sırasında tarafların diyalogu siyasi olmayan, yapıcı bir şekilde yürütmeye hazır olduklarını gösterdiklerine dikkat çekerken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise özel temsilcilerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik ön görüş alışverişinde bulunulduğu, tarafların müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kaldıkları iletildi.
İlişkilerin normalleşme sürecinde Viyana'da da bir dizi toplantı daha gerçekleşmişti.