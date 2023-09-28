https://sputniknews.com.tr/20230928/canakkalede-siddetli-yagis-tekne-batirdi-1075835059.html
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkili oldu. Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükselirken, bir balıkçı... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T13:31+0300
2023-09-28T13:31+0300
2023-09-28T13:31+0300
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çanakkale
sel
sağanak
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Meteorolojinin dün Çanakkale ve çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Lapseki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Kentte sabah başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu.Lapseki Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bir balıkçı teknesi ise battı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/igneadadaki-sel-felaketinde-ruhsatsiz-kamp-yerinin-sahibi-yakalandi-1075673788.html
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çanakkale, sel, sağanak
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkili oldu. Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükselirken, bir balıkçı teknesi battı.
Meteorolojinin dün Çanakkale ve çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Lapseki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Kentte sabah başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu.
Lapseki Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bir balıkçı teknesi ise battı.