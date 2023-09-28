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Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkili oldu. Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükselirken, bir balıkçı... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
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Meteorolojinin dün Çanakkale ve çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Lapseki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Kentte sabah başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu.Lapseki Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bir balıkçı teknesi ise battı.
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çanakkale, sel, sağanak
çanakkale, sel, sağanak

Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı

13:31 28.09.2023
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW040592Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı
Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW040592
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkili oldu. Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükselirken, bir balıkçı teknesi battı.
Meteorolojinin dün Çanakkale ve çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Lapseki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Kentte sabah başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu.
Lapseki Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bir balıkçı teknesi ise battı.
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