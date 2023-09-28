https://sputniknews.com.tr/20230928/canakkalede-siddetli-yagis-tekne-batirdi-1075835059.html

Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı

Çanakkale'de şiddetli yağış tekne batırdı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkili oldu. Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükselirken, bir balıkçı... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T13:31+0300

2023-09-28T13:31+0300

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türkiye

çanakkale

sel

sağanak

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Meteorolojinin dün Çanakkale ve çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Lapseki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Kentte sabah başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu.Lapseki Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bir balıkçı teknesi ise battı.

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