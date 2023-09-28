https://sputniknews.com.tr/20230928/bryansk-bolge-valisi-bogomaz-ukraynaya-ait-ucak-tipi-iha-dusuruldu-1075831438.html

Bryansk Bölge Valisi Bogomaz: Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA düşürüldü

Bryansk Bölge Valisi Bogomaz: Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA düşürüldü

Ukrayna sınırında bulunan Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Kiev'e bağlı güçler tarafından saldırı amacıyla gönderilen bir İHA daha imha edildi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T11:28+0300

2023-09-28T11:28+0300

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Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, elektronik harp araçlarının Bryansk kentine yaklaşan İHA'yı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.Saldırı girişiminin arkasında Ukrayna ordusu olduğunu kaydeden Bogomaz, yaralı ve yıkım olmadığını, ilgili birimlerin olay yerinde çalışma yürüttüğünü aktardı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230927/rus-uzman-global-hawk-ihalarinin-imha-edilmesi-ukraynanin-kirima-saldirma-riskini-azaltacak-1075815823.html

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