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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230928/bryansk-bolge-valisi-bogomaz-ukraynaya-ait-ucak-tipi-iha-dusuruldu-1075831438.html
Bryansk Bölge Valisi Bogomaz: Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA düşürüldü
Bryansk Bölge Valisi Bogomaz: Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA düşürüldü
Ukrayna sınırında bulunan Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Kiev'e bağlı güçler tarafından saldırı amacıyla gönderilen bir İHA daha imha edildi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
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Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, elektronik harp araçlarının Bryansk kentine yaklaşan İHA'yı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.Saldırı girişiminin arkasında Ukrayna ordusu olduğunu kaydeden Bogomaz, yaralı ve yıkım olmadığını, ilgili birimlerin olay yerinde çalışma yürüttüğünü aktardı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/rus-uzman-global-hawk-ihalarinin-imha-edilmesi-ukraynanin-kirima-saldirma-riskini-azaltacak-1075815823.html
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bryansk, bryansk valiliği, iha, ukrayna

Bryansk Bölge Valisi Bogomaz: Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA düşürüldü

11:28 28.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna sınırında bulunan Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Kiev'e bağlı güçler tarafından saldırı amacıyla gönderilen bir İHA daha imha edildi.
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, elektronik harp araçlarının Bryansk kentine yaklaşan İHA'yı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Saldırı girişiminin arkasında Ukrayna ordusu olduğunu kaydeden Bogomaz, yaralı ve yıkım olmadığını, ilgili birimlerin olay yerinde çalışma yürüttüğünü aktardı.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Global Hawk İHA’sı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
Ukrayna krizi
Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
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