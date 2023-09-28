https://sputniknews.com.tr/20230928/bakanlik-ile-rtuk-arasinda-ailenin-korunmasi-ve-guclendirilmesine-iliskin-isbirligi--1075844347.html

Bakanlık ile RTÜK arasında ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin işbirliği

Bakanlık ile RTÜK arasında ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin işbirliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) arasında Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T18:44+0300

2023-09-28T18:44+0300

2023-09-28T18:44+0300

rtük

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk

aile

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık ile RTÜK işbirliğinde hazırlanan 'Gözünden Sakındığını Dijitalden Sakın' farkındalık çalışmasının tanıtımının da yapıldığı programda, 21. yüzyıl teknolojisinin hayatın genel işleyişinde dijital bir dönüşüme sebep olduğunu söyledi.Eğitimden sağlığa, siyasetten ekonomiye, toplumsal katılımdan aile hayatına her alanda dijital ağların kullanıldığını belirten Göktaş, özellikle küresel salgın döneminde bu alandaki alışkanlığın oldukça pekiştiğini ve dijital ağların toplumsal bir gerçeklik haline geldiğini dile getirdi.Bakanlık olarak insanların gündemini yakından takip ettiklerini, talep ve ihtiyaçları karşılamak adına çözüm önerileri geliştirdiklerini aktaran Göktaş, bununla birlikte manevi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar da yürüttüklerine değindi.İnsanın şahsiyetini koruyan her şeyin ailenin ve toplumun kimliğini koruduğuna inandıklarını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:'Kişisel bilgilerimiz bize karşı kullanılan güçlü silahlara dönüşebilir'İnsan varlığının ve yetişme kültürünün önemine dikkati çeken Göktaş, "İnsanın ilk varlığı bedeninde hayat bulur, bu hayatı ailesi kuşatır, aile birliğini de evi korur. Dolayısıyla insanın bedeni gibi ailesi ve evi de onun mahremidir. Evimiz ve ailemizle birlikte tüm hayatımızı kuşatan dijital ağlar müthiş bir kolaylık sağlamıştır. Bu kolaylık kimi zaman birtakım aşırılıklara kapı aralamış ve özel hayatı gözetlenmeye açık hale getirmiştir. Tam olarak bu noktada kişilik sınırlarının aşıldığına ve mahremiyet ihlaline dikkati çekmek gerekmektedir. Bedenimizin biyolojik varlığımızı koruduğu gibi, mahremiyet bilincimiz de manevi değerlerimizi ve kişilik haklarımızı korur. Bu bilinç, insan ilişkilerimizi ve toplumsal düzenimizi belirleyen çok özel sınırlar koyar. Başka bir deyişle bizi kendi var oluş alanlarımızda özgür kılar" değerlendirmesini yaptı.Söz konusu protokolün, ailenin korunması ve güçlendirilmesinde kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetleri kapsayacak 5 yıllık bir faaliyet planı ve takvimini içerdiğini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de çocuk ve aile konusunun RTÜK'ün kırmızı çizgisi olduğunu söyledi."Aile kurumunu dinamitleyecek, geleceğimizi mahvetmeye niyetli odaklarla topyekun bir mücadele içerisinde olmamız gerekmektedir" diyen Şahin, ailenin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklara karşı farkındalık çalışmalarını da hayatı geçireceklerini ifade etti.Türkiye'de ailelerin asgari günde ortalama 4 saat televizyon izlediğini açıklayan Şahin, televizyonların toplum ve aile üzerindeki önemli etkilerinin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.Şahin, televizyon yapımlarındaki giyim kuşam ve beslenme gibi her unsurun çocukların hareketlerine etki ettiğini söyledi.

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rtük, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, aile