https://sputniknews.com.tr/20230928/ataturke-hakaretten-tutuklanan-lise-ogrencisi-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1075833860.html
'Atatürk'e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisi için istenen ceza belli oldu
'Atatürk'e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisi için istenen ceza belli oldu
İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunmasının ardından tutuklanan lise öğrencisi A.E.S.'nin 3 yıla kadar hapsi... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T12:54+0300
2023-09-28T12:54+0300
2023-09-28T13:22+0300
türkiye
atatürk
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Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen A.E.S., geçen günlerde tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora yer verildi.Görüntüler ihbar niteliğinde sayıldıRaporda, 8 Temmuz'da sosyal medya platformunda bir hesaptan yapılan paylaşımda, "Üsküdar'daki Marmara İmam Hatip Lisesi öğrencisi A.E.S'nin kıyafetleri varken Atatürk'ün fotoğrafı bulunan bir kağıdı cinsel bölgesine sürttüğü, bu şekilde Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiğine dair" ihbar niteliğinde görüntü ve yazılar olduğu tespitine yer verildi.İddianamede, ifadesine yer verilen A.E.S, videodaki kişinin kendisi olduğunu ancak bunun yaklaşık 2 yıl önce 9. sınıf öğrencisiyken çekildiğini, fotoğraftaki kişinin Atatürk olduğunu bilmediğini, Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek gibi bir amacının olmadığını, bu görüntülerin arkadaşları tarafından videoya çekilip paylaşıldığını belirtti.3 yıla kadar hapis cezası istendiİddianamede sanık A.E.S, hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Savcılıkça hazırlanan iddianame Anadolu Çocuk Mahkemesince kabul edildi.Öte yandan savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ise takipsizlik kararı verdi.Atatürk'e ve Yerlikaya'ya hakaret eden Kuveytli için tutuklama kararıAtatürk'e ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya hakaret eden Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri hakkında tutuklama kararı verildi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, tutuklama kararını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:"18/09/2023 tarihinde Kuveytli sözde gazeteci Abdülaziz E. Alhajri hakkında avukatlarımız aracılığıyla yaptığım şikayet kapsamında az önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından verilen bilgiye göre şüpheli hakkında 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır. Buna ek olarak şüphelinin yurtdışında olması sebebiyle tutuklanması beklenmeden, Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacağı bilgisi de verilmiştir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Türk vatandaşlığı bizim için dolar yeşili değil, kan kırmızısıdır. Buna karşı duranlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20230922/ataturke-hakaretten-tutuklanan-lise-ogrencisinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1075678832.html
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atatürk
'Atatürk'e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisi için istenen ceza belli oldu
12:54 28.09.2023 (güncellendi: 13:22 28.09.2023) Abone ol
İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunmasının ardından tutuklanan lise öğrencisi A.E.S.'nin 3 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan Atatürk'e ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya hakaret eden Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri hakkında tutuklama kararı verildiği belirtildi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen A.E.S., geçen günlerde tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora yer verildi.
Görüntüler ihbar niteliğinde sayıldı
Raporda, 8 Temmuz'da sosyal medya platformunda bir hesaptan yapılan paylaşımda, "Üsküdar'daki Marmara İmam Hatip Lisesi öğrencisi A.E.S'nin kıyafetleri varken Atatürk'ün fotoğrafı bulunan bir kağıdı cinsel bölgesine sürttüğü, bu şekilde Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiğine dair" ihbar niteliğinde görüntü ve yazılar olduğu tespitine yer verildi.
İddianamede, ifadesine yer verilen A.E.S, videodaki kişinin kendisi olduğunu ancak bunun yaklaşık 2 yıl önce 9. sınıf öğrencisiyken çekildiğini, fotoğraftaki kişinin Atatürk olduğunu bilmediğini, Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek gibi bir amacının olmadığını, bu görüntülerin arkadaşları tarafından videoya çekilip paylaşıldığını belirtti.
3 yıla kadar hapis cezası istendi
İddianamede sanık A.E.S, hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Savcılıkça hazırlanan iddianame Anadolu Çocuk Mahkemesince kabul edildi.
Öte yandan savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ise takipsizlik kararı verdi.
Atatürk'e ve Yerlikaya'ya hakaret eden Kuveytli için tutuklama kararı
Atatürk'e ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya hakaret eden Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri hakkında tutuklama kararı verildi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, tutuklama kararını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:
"18/09/2023 tarihinde Kuveytli sözde gazeteci Abdülaziz E. Alhajri hakkında avukatlarımız aracılığıyla yaptığım şikayet kapsamında az önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından verilen bilgiye göre şüpheli hakkında 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır. Buna ek olarak şüphelinin yurtdışında olması sebebiyle tutuklanması beklenmeden, Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacağı bilgisi de verilmiştir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Türk vatandaşlığı bizim için dolar yeşili değil, kan kırmızısıdır. Buna karşı duranlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."