Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, erken seçim kampanyasını başlatacak

"Kılıçdaroğlu’nun Akşener planına dönecek olursak. CHP Lideri, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kazanmak istiyor. Bunu da ancak İYİ Parti ve HDP ile kazanacağını biliyor. Eğer iki şehirde il bazlı ittifakı sağlar ve seçimde başarılı olursa A planını uygulamaya koyacak. A planında ne var? İstifasının istendiği seçim haftasında onu yakın çevresiyle paylaşmıştı. “Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım” demişti."