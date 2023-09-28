Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, erken seçim kampanyasını başlatacak

Türkiye
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı
07:05
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan'dan yeni Anayasa çıkışı
09:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da kuraklık tehlikesi
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:29
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
23 dk
SESLİ HABER
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Karabağ’dan Ermenistan’a taşınan kişi sayısı 20 bini geçti
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
19:46
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü
20:30
4 dk
SESLİ HABER
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
20:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Van kanaat önderi Ertuş, CHP'ye katıldı
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SERHAT AYAN'LA YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
63 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230928/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-erken-secim-kampanyasini-baslatacak-1075827556.html
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, erken seçim kampanyasını başlatacak
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, erken seçim kampanyasını başlatacak
Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'na ilişkin “Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım” sözlerini hatırlattı ve CHP liderinin... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T09:34+0300
2023-09-28T09:34+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
meral akşener
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/11/1075542327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8317c7a5113ce7017eaf2840dd2eed8.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun erken seçime dair planı olduğunu öne sürdü ve şunları söyledi:Selvi bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun Akşener ile ilgili düşüncelerine de yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230924/iyi-parti-sozcusu-zorlu-paylasti-aksenerin--programlari-ertelendi-1075732465.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/11/1075542327_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abdb9047017f82fde5fb75d6d7214f8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, chp, meral akşener
kemal kılıçdaroğlu, chp, meral akşener

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, erken seçim kampanyasını başlatacak

09:34 28.09.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Şişli’de düzenen Üye Katılım Töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan 322 yeni üyeye temsilen 12 üyeye rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Şişli’de düzenen Üye Katılım Töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan 322 yeni üyeye temsilen 12 üyeye rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'na ilişkin “Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım” sözlerini hatırlattı ve CHP liderinin Akşener stratejisini anlattı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun erken seçime dair planı olduğunu öne sürdü ve şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu’nun Akşener planına dönecek olursak. CHP Lideri, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kazanmak istiyor. Bunu da ancak İYİ Parti ve HDP ile kazanacağını biliyor. Eğer iki şehirde il bazlı ittifakı sağlar ve seçimde başarılı olursa A planını uygulamaya koyacak. A planında ne var? İstifasının istendiği seçim haftasında onu yakın çevresiyle paylaşmıştı. “Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım” demişti."

Selvi bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun Akşener ile ilgili düşüncelerine de yer verdi:
"Kılıçdaroğlu’nun bu stratejisini uygulayabilmesi için tek umudu Meral Akşener. PM toplantısında, “Kurultaydan sonra oturulur konuşulur” dedi. Akşener de bunu bildiği için, “CHP kurultayından sonra Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek” demişti."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2023
POLİTİKA
İYİ Parti lideri Akşener hastanede müşahede altına alındı
24 Eylül, 19:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала