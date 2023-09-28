Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, erken seçim kampanyasını başlatacak
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Şişli’de düzenen Üye Katılım Töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan 322 yeni üyeye temsilen 12 üyeye rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
© CHP/ALP EREN KAYA
Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'na ilişkin “Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım” sözlerini hatırlattı ve CHP liderinin Akşener stratejisini anlattı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun erken seçime dair planı olduğunu öne sürdü ve şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu’nun Akşener planına dönecek olursak. CHP Lideri, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kazanmak istiyor. Bunu da ancak İYİ Parti ve HDP ile kazanacağını biliyor. Eğer iki şehirde il bazlı ittifakı sağlar ve seçimde başarılı olursa A planını uygulamaya koyacak. A planında ne var? İstifasının istendiği seçim haftasında onu yakın çevresiyle paylaşmıştı. “Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım” demişti."
Selvi bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun Akşener ile ilgili düşüncelerine de yer verdi:
"Kılıçdaroğlu’nun bu stratejisini uygulayabilmesi için tek umudu Meral Akşener. PM toplantısında, “Kurultaydan sonra oturulur konuşulur” dedi. Akşener de bunu bildiği için, “CHP kurultayından sonra Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek” demişti."