https://sputniknews.com.tr/20230928/abdnin-ukraynaya-gonderdigi-abrams-tankinin-zirhi-neyle-delinebilir-1075846771.html
ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği Abrams tankının zırhı neyle delinebilir?
ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği Abrams tankının zırhı neyle delinebilir?
ABD merkezli The New York Times gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Amerikan yapımı Abrams tanklarının ilk partisi Ukrayna'ya ulaştırılmış... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T19:56+0300
2023-09-28T19:56+0300
2023-09-28T19:56+0300
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infografik
abrams tankı
ukrayna krizi
ukrayna
abrams
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Gelecek aylarda daha fazla tankın bölgeye gönderileceği iddia edilirken teslim edilen tank sayısı belirtilmedi. Sputnik, Abrams zırhının neyle delinebildiğini bir infografikte derledi.
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infografik, abrams tankı, инфографика, ukrayna krizi, ukrayna, abrams
infografik, abrams tankı, инфографика, ukrayna krizi, ukrayna, abrams
ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği Abrams tankının zırhı neyle delinebilir?
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ABD merkezli The New York Times gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Amerikan yapımı Abrams tanklarının ilk partisi Ukrayna'ya ulaştırılmış durumda. Tankların Ukrayna'nın karşı saldırısında kullanması üzere gönderildiği belirtildi.
Gelecek aylarda daha fazla tankın bölgeye gönderileceği iddia edilirken teslim edilen tank sayısı belirtilmedi. Sputnik, Abrams zırhının neyle delinebildiğini bir infografikte derledi.