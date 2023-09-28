ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği Abrams tankının zırhı neyle delinebilir?

En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik

BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ

Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor

UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak

Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor

Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum

Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir

Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü

Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak

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Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”