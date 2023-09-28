https://sputniknews.com.tr/20230928/abdli-subay-abdnin-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirmeye-yonelik-stratejisi-yok-1075820777.html

ABD’li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok

ABD’li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok

ABD’li emekli Yarbay Daniel L. Davis, ABD makamlarının Ukrayna'daki çatışmanın nasıl sona ermesi gerektiği konusunda hiçbir fikri olmadığını belirtti. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T01:20+0300

2023-09-28T01:20+0300

2023-09-28T01:20+0300

ukrayna krizi

abd

daniel l. davis

ukrayna

ukrayna krizi

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ABD’li savunma uzmanı, emekli Yarbay Davis, askeri analiz sitesi 19FortyFive için kaleme aldığı makalede ABD makamlarının Ukrayna'daki çatışmanın nasıl sona ermesi gerektiği konusunda hiçbir fikri olmadığını ifade etti.“ABD'nin hala savaşı sonlandırmaya yönelik bir stratejisi yok. Washington'un çatışmanın nasıl sona erebileceğine dair hiçbir fikri yok ve ABD, sorunu diplomasi yoluyla çözmeye yönelik her türlü girişime direniyor” diye yazan Davis, ABD yetkililerinin Ukrayna'ya ‘gerektiği kadar’ destek olacakları yönündeki ‘mantrayı’ sürekli tekrarladıklarını, ancak bu politikanın ülkelerinin çıkarlarını nasıl koruduğu sorusuna bir cevapları olmadığını vurguladı.Washington için en büyük önceliğin ABD ulusal güvenliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra Ukrayna'daki çatışmanın hızla sona ermesini teşvik etmek olması gerektiğine dikkat çeken yazar, Ancak ABD’li yetkililerin bunun tam tersini yaptıklarının, Ukrayna'yı destekleyerek çatışmayı uzattıklarının ve bunun ABD'nin savunma yeteneklerinin zayıflamasına yol açtığının altını çizdi.Moskova defalarca müzakerelere hazır olduğunu, ancak Kiev’in yasa düzeyinde müzakerelere yasak getirdiğini açıklamıştı. Kremlin daha önce Ukrayna'daki durumun barışa dönüşmesi için şu anda herhangi bir önkoşulun bulunmadığını, Rusya için mutlak önceliğin özel askeri harekatın hedeflerine ulaşması olduğunu, şu anda bunun yalnızca askeri yollarla mümkün olduğunu bildirmişti. Kremlin ayrıca fiili durumun ve yeni gerçeklerin dikkate alınması halinde Ukrayna'da barışa doğru ilerlenebileceğini, Moskova'nın tüm taleplerinin iyi bilindiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230928/abdli-eski-istihbaratci-shaffer-artik-cok-gec-1075807102.html

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