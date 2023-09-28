https://sputniknews.com.tr/20230928/abd-isletmelerimizi-rusyada-faaliyetlerini-durdurmaya-zorlamiyoruz-1075820437.html
ABD: İşletmelerimizi Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
ABD: İşletmelerimizi Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, işletmelere yaptırım yoluyla Rusya’daki faaliyetlerini kısıtlamayı dayatmadıklarını, buna gıda ve ilaç... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T00:24+0300
2023-09-28T00:24+0300
2023-09-28T00:24+0300
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abd
matthew miller
yaptırım
rusya
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, “Netlik getirmek istiyorum. Rusya bağlamında, kapatmaya çalışmadığımız belirli ticari faaliyet türlerinin olduğunu her zaman vurguladık. Yaptırımlarımızın tamamı gıda ve ilaç tedariği konusunda istisnalar içeriyor. ABD’nin Rusya halkıyla çatışmaya girmesini istemiyoruz” açıklamasında bulundu.İş dünyasının temsilcilerinin yasal, itibar ve diğer riskleri dikkate alarak Rusya’da iş yapmaya devam edip etmemeye “bağımsız olarak” karar vermesi gerektiğini söyleyen Miller, ABD hükümetinin işletmelere bu tür adımları dayatmaya çalışmadığını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230927/dunyanin-en-buyuk-kripto-para-borsasi-binance-rusya-pazarindan-cekiliyor-1075818755.html
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abd, abd, matthew miller, yaptırım, rusya
abd, abd, matthew miller, yaptırım, rusya
ABD: İşletmelerimizi Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, işletmelere yaptırım yoluyla Rusya’daki faaliyetlerini kısıtlamayı dayatmadıklarını, buna gıda ve ilaç tedarikinin de dahil olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, “Netlik getirmek istiyorum. Rusya bağlamında, kapatmaya çalışmadığımız belirli ticari faaliyet türlerinin olduğunu her zaman vurguladık. Yaptırımlarımızın tamamı gıda ve ilaç tedariği konusunda istisnalar içeriyor. ABD’nin Rusya halkıyla çatışmaya girmesini istemiyoruz” açıklamasında bulundu.
İş dünyasının temsilcilerinin yasal, itibar ve diğer riskleri dikkate alarak Rusya’da iş yapmaya devam edip etmemeye “bağımsız olarak” karar vermesi gerektiğini söyleyen Miller, ABD hükümetinin işletmelere bu tür adımları dayatmaya çalışmadığını savundu.