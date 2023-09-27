https://sputniknews.com.tr/20230927/ziraat-bankasi-kobilere-kredi-icin-en-az-bir-multeci-calistirma-sarti-ariyor-haberleri-yalanlandi-1075790071.html

'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi için en az bir mülteci çalıştırma şartı arıyor' haberleri yalanlandı

'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi için en az bir mülteci çalıştırma şartı arıyor' haberleri yalanlandı

"Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T01:36+0300

2023-09-27T01:36+0300

2023-09-27T01:36+0300

türkiye

ziraat

ziraat bankası

suriyeli

suriyeli mülteciler

suriyeli sığınmacılar

suriyeli göçmenler

mülteci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/03/1043940486_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5aa8502400799c30114bb67769f2c745.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi"nin Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sığınmacıların özellikle ekonomik, eğitim ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan fon ile finanse edildiği aktarıldı.Uluslararası fondan yararlanmak isteyen Türk iş yerlerinin, mevcutta geçici koruma statüsünde bulunan çalışanlara ilave Türk vatandaşı istihdam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ziraat, ziraat bankası, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, mülteci