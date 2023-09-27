https://sputniknews.com.tr/20230927/ziraat-bankasi-kobilere-kredi-icin-en-az-bir-multeci-calistirma-sarti-ariyor-haberleri-yalanlandi-1075790071.html
'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi için en az bir mülteci çalıştırma şartı arıyor' haberleri yalanlandı
'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi için en az bir mülteci çalıştırma şartı arıyor' haberleri yalanlandı
"Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T01:36+0300
2023-09-27T01:36+0300
2023-09-27T01:36+0300
türkiye
ziraat
ziraat bankası
suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
suriyeli göçmenler
mülteci
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi"nin Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sığınmacıların özellikle ekonomik, eğitim ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan fon ile finanse edildiği aktarıldı.Uluslararası fondan yararlanmak isteyen Türk iş yerlerinin, mevcutta geçici koruma statüsünde bulunan çalışanlara ilave Türk vatandaşı istihdam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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ziraat, ziraat bankası, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, mülteci
'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi için en az bir mülteci çalıştırma şartı arıyor' haberleri yalanlandı
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"Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi"nin Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sığınmacıların özellikle ekonomik, eğitim ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan fon ile finanse edildiği aktarıldı.
Uluslararası fondan yararlanmak isteyen Türk iş yerlerinin, mevcutta geçici koruma statüsünde bulunan çalışanlara ilave Türk vatandaşı istihdam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu destekler için Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden herhangi bir harcama yapılmadığı gibi, bu uluslararası fon Türk vatandaşlarının istihdamını artıracak şekilde kullanılmaktadır. Anılan fonların kullandırımı, KOSGEB ile protokol yapan kamu ve özel bankaların aracılığıyla yapılmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor' başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir."