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'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi için en az bir mülteci çalıştırma şartı arıyor' haberleri yalanlandı
'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi için en az bir mülteci çalıştırma şartı arıyor' haberleri yalanlandı
"Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi"nin Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sığınmacıların özellikle ekonomik, eğitim ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan fon ile finanse edildiği aktarıldı.Uluslararası fondan yararlanmak isteyen Türk iş yerlerinin, mevcutta geçici koruma statüsünde bulunan çalışanlara ilave Türk vatandaşı istihdam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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ziraat, ziraat bankası, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, mülteci
ziraat, ziraat bankası, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, mülteci

'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi için en az bir mülteci çalıştırma şartı arıyor' haberleri yalanlandı

01:36 27.09.2023
© AAZiraat Bankası
Ziraat Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA
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"Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi"nin Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sığınmacıların özellikle ekonomik, eğitim ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan fon ile finanse edildiği aktarıldı.
Uluslararası fondan yararlanmak isteyen Türk iş yerlerinin, mevcutta geçici koruma statüsünde bulunan çalışanlara ilave Türk vatandaşı istihdam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu destekler için Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden herhangi bir harcama yapılmadığı gibi, bu uluslararası fon Türk vatandaşlarının istihdamını artıracak şekilde kullanılmaktadır. Anılan fonların kullandırımı, KOSGEB ile protokol yapan kamu ve özel bankaların aracılığıyla yapılmaktadır.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor' başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir."
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