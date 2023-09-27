Zelenskiy'nin Nazi askerini alkışlamasına Peskov'dan tepki: 'Nazilerle savaşan dedesi için üzgünüm'
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in eski Nazi askerini alkışlamasının Kiev'deki Nazi ideolojisinin yeni teyidi olduğunu belirterek Zelenskiy'in Nazilerle çarpışan dedesi için üzüntü duyduğunu ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kanada parlamentosunu ziyareti sırasında eski Nazi askeri Ukraynalı Yaroslav Hunk'u alkışlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'in Nazi ideolojisini bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.
Peskov, "Kiev rejiminin Nazi ideolojisine bağlılığı yeni bir haber değil, uzun zamandır konuştuğumuz bir mesele. Zelenskiy'nin bu faşisti ayakta alkışlaması da bunu bir kez daha doğruluyor" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy'nin büyükbabası da dahil faşizmle savaşan Ukraynalı gaziler için üzüntü duyduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy'nin büyükbabası da dahil faşizmle savaşan Ukraynalı gaziler için üzüntü duyduğunun altını çizdi.
'Rusya, uluslararası toplumdan tepki vermesini bekliyor'
Bununla beraber Peskov, uluslararası toplumun eski bir Nazi askerinin Kanada parlamentosunda alkışlanmasına tepki vermesini beklediklerini söyledi.
Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın sorumluluk üstlenerek istifa ettiğini anımsatan Peskov, "Fakat ayağa kalkıp bir faşisti alkışlayan parlamento ne olacak? Uluslararası tepki gerekli, bu konuda sessiz kalınmasını gözlemeyi değil tepkiyi duymayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Peskov, Kanada yönetiminin Yaroslav Hunk'u adalete teslim etmesi gerektiğini, 'suçlu' olarak tanımladığı eski Nazi askeri hakkında adli soruşturmaya yer olabileceğini vurguladı.
Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın sorumluluk üstlenerek istifa ettiğini anımsatan Peskov, "Fakat ayağa kalkıp bir faşisti alkışlayan parlamento ne olacak? Uluslararası tepki gerekli, bu konuda sessiz kalınmasını gözlemeyi değil tepkiyi duymayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Peskov, Kanada yönetiminin Yaroslav Hunk'u adalete teslim etmesi gerektiğini, 'suçlu' olarak tanımladığı eski Nazi askeri hakkında adli soruşturmaya yer olabileceğini vurguladı.