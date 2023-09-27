https://sputniknews.com.tr/20230927/yeni-evleneceklere-faizsiz-kredi-vade-kac-ay-olacak-basvuru-tarihi-aciklandi-mi-1075793977.html
Yeni evleneceklere faizsiz kredi: Vade kaç ay olacak, başvuru tarihi açıklandı mı?
Yeni evleneceklere faizsiz kredi: Vade kaç ay olacak, başvuru tarihi açıklandı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan kabine toplantısında yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanıyla ilgili detayları paylaştı. Peki, evlilik kredisi ne kadar... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T09:03+0300
2023-09-27T09:03+0300
2023-09-27T09:03+0300
ekonomi
evlilik
evlilik teklifi
kredi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, evlilik kredisine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" açıklamasını yaptı.Evlilik kredisinde vade kaç ay olacak?150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor. Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. 48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor. Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihine dair detayları, kararın Meclis'e gelmesi ve yasalaşması ile netleşecek. Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/ogrencilere-vergisiz-telefonun-sartlari-netlesti-hangi-modelleri-kapsayacak-ne-zaman-satilacak-1075792764.html
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evlilik kredisi, 150 bin evlilik kredisi, evlilik kredisi şartları, evlilik kredi 10 bin tl şartları
evlilik kredisi, 150 bin evlilik kredisi, evlilik kredisi şartları, evlilik kredi 10 bin tl şartları
Yeni evleneceklere faizsiz kredi: Vade kaç ay olacak, başvuru tarihi açıklandı mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan kabine toplantısında yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanıyla ilgili detayları paylaştı. Peki, evlilik kredisi ne kadar olacak? Kaç ay vadeli olacak? Başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, evlilik kredisine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" açıklamasını yaptı.
Evlilik kredisinde vade kaç ay olacak?
150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor. Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. 48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.
Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor. Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihine dair detayları, kararın Meclis'e gelmesi ve yasalaşması ile netleşecek. Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.