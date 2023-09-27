https://sputniknews.com.tr/20230927/ukraynadaki-askeri-operasyonda-gorev-alan-rus-orlan-10-ihalari-goruntulendi-1075800039.html
Ukrayna'daki askeri operasyonda görev alan Rus Orlan-10 İHA'ları görüntülendi
Ukrayna'daki askeri operasyonda görev alan Rus Orlan-10 İHA'ları görüntülendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda kullanılan Orlan-10 İHA'ların görevini yerine getirdiği görüntüleri paylaştı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T12:38+0300
2023-09-27T12:38+0300
2023-09-27T12:38+0300
ukrayna krizi
video
rusya
orlan-10
iha
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda kullanılan Orlan-10 insansız hava araçlarının düşmanın hedeflerini saptama ve imha edilme anını görüntüleme görevlerini yerine getirdiği kareler yer aldı. Görüntülerde Orlan-10 belirlenen hedefe başarıyla ulaşarak görevini tamamlıyor.
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Ukrayna'daki askeri operasyonda görev alan Rus Orlan-10 İHA'ları görüntülendi
Ukrayna'daki askeri operasyonda görev alan Rus Orlan-10 İHA'ları görüntülendi
2023-09-27T12:38+0300
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Sputnik Türkiye
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video, rusya, orlan-10, iha, видео, rusya savunma bakanlığı
video, rusya, orlan-10, iha, видео, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna'daki askeri operasyonda görev alan Rus Orlan-10 İHA'ları görüntülendi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda kullanılan Orlan-10 İHA'ların görevini yerine getirdiği görüntüleri paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda kullanılan Orlan-10 insansız hava araçlarının düşmanın hedeflerini saptama ve imha edilme anını görüntüleme görevlerini yerine getirdiği kareler yer aldı.
Görüntülerde Orlan-10 belirlenen hedefe başarıyla ulaşarak görevini tamamlıyor.