https://sputniknews.com.tr/20230927/ukrayna-atacms-fuzelerini-rusya-topraklarini-vurmak-icin-kullanmayacagiz-1075788781.html

Ukrayna: ATACMS füzelerini Rusya topraklarını vurmak için kullanmayacağız

Ukrayna: ATACMS füzelerini Rusya topraklarını vurmak için kullanmayacağız

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, ABD'nin almaya hazırlandıkları ATACMS füzelerini Rusya topraklarına saldırmak için... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T00:09+0300

2023-09-27T00:09+0300

2023-09-27T00:09+0300

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Rusya'nın uyarılarına rağmen Batı'dan askeri yardım almayı sürdüren Kiev'den, son günlerde gündemde üst sıralarda yer alan ATACMS füzelerine dair açıklama geldi.İspanyol ABC gazetesine demeç veren Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, ATACMS füzelerine sahip olmayı çok istediklerini belirterek "Onları Rusya topraklarına saldırmak için kullanmayacağız. Partner ülkelerle bu konuda bir mutabakatımız var" dedi.Danilov, ATACMS füzelerini sadece Kiev'in kendine ait gördüğü toprakları korumak için kullanacaklarını sözlerine ekledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ABD ile Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzelerinin tedariki konusundaki müzakerelerin devam ettiğini, Kiev'in bu tür silahları yakında alacağını söylemişti.ABD basını da, Başkan Joe Biden'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'e ATACMS füzeleri gönderme sözü verdiğini yazmıştı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, bugünkü basın toplantısında, ATACMS füzelerinin ciddi silahlar olduğuna dikkat çekerek "ABD'liler, bu çatışmadaki doğrudan dahlini artırmayı sürdürüyor. Ancak ordumuz, bu füzelere karşı koymaya yönelik imkan ve kabiliyetlerini her zaman geliştiriyor" demişti. Peskov, özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirecek silah bulunmadığının da altını çizerek Batı'ya mesaj vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230926/kremlin-ozel-askeri-harekattaki-guc-dengesini-degistirebilecek-bir-silah-yok-1075775276.html

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