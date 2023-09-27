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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/ukrayna-atacms-fuzelerini-rusya-topraklarini-vurmak-icin-kullanmayacagiz-1075788781.html
Ukrayna: ATACMS füzelerini Rusya topraklarını vurmak için kullanmayacağız
Ukrayna: ATACMS füzelerini Rusya topraklarını vurmak için kullanmayacağız
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, ABD'nin almaya hazırlandıkları ATACMS füzelerini Rusya topraklarına saldırmak için... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T00:09+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
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Rusya'nın uyarılarına rağmen Batı'dan askeri yardım almayı sürdüren Kiev'den, son günlerde gündemde üst sıralarda yer alan ATACMS füzelerine dair açıklama geldi.İspanyol ABC gazetesine demeç veren Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, ATACMS füzelerine sahip olmayı çok istediklerini belirterek "Onları Rusya topraklarına saldırmak için kullanmayacağız. Partner ülkelerle bu konuda bir mutabakatımız var" dedi.Danilov, ATACMS füzelerini sadece Kiev'in kendine ait gördüğü toprakları korumak için kullanacaklarını sözlerine ekledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ABD ile Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzelerinin tedariki konusundaki müzakerelerin devam ettiğini, Kiev'in bu tür silahları yakında alacağını söylemişti.ABD basını da, Başkan Joe Biden'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'e ATACMS füzeleri gönderme sözü verdiğini yazmıştı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, bugünkü basın toplantısında, ATACMS füzelerinin ciddi silahlar olduğuna dikkat çekerek "ABD'liler, bu çatışmadaki doğrudan dahlini artırmayı sürdürüyor. Ancak ordumuz, bu füzelere karşı koymaya yönelik imkan ve kabiliyetlerini her zaman geliştiriyor" demişti. Peskov, özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirecek silah bulunmadığının da altını çizerek Batı'ya mesaj vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230926/kremlin-ozel-askeri-harekattaki-guc-dengesini-degistirebilecek-bir-silah-yok-1075775276.html
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Ukrayna: ATACMS füzelerini Rusya topraklarını vurmak için kullanmayacağız

00:09 27.09.2023
© AP PhotoATACMS taktik balistik füzesi
ATACMS taktik balistik füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AP Photo
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, ABD'nin almaya hazırlandıkları ATACMS füzelerini Rusya topraklarına saldırmak için kullanmayacaklarını ifade etti.
Rusya'nın uyarılarına rağmen Batı'dan askeri yardım almayı sürdüren Kiev'den, son günlerde gündemde üst sıralarda yer alan ATACMS füzelerine dair açıklama geldi.

İspanyol ABC gazetesine demeç veren Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, ATACMS füzelerine sahip olmayı çok istediklerini belirterek "Onları Rusya topraklarına saldırmak için kullanmayacağız. Partner ülkelerle bu konuda bir mutabakatımız var" dedi.

Danilov, ATACMS füzelerini sadece Kiev'in kendine ait gördüğü toprakları korumak için kullanacaklarını sözlerine ekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ABD ile Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzelerinin tedariki konusundaki müzakerelerin devam ettiğini, Kiev'in bu tür silahları yakında alacağını söylemişti.

ABD basını da, Başkan Joe Biden'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'e ATACMS füzeleri gönderme sözü verdiğini yazmıştı.

Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkili

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, bugünkü basın toplantısında, ATACMS füzelerinin ciddi silahlar olduğuna dikkat çekerek "ABD'liler, bu çatışmadaki doğrudan dahlini artırmayı sürdürüyor. Ancak ordumuz, bu füzelere karşı koymaya yönelik imkan ve kabiliyetlerini her zaman geliştiriyor" demişti. Peskov, özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirecek silah bulunmadığının da altını çizerek Batı'ya mesaj vermişti.
Kremlin Sözcüsü Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
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