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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/uefa-ukraynadaki-catisma-bitene-kadar-rusya-takimi-ve-kuluplerine-uygulanan-yasak-kaldirilmayacak-1075789542.html
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rusya takımı ve kulüplerine uygulanan yasak kaldırılmayacak
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rusya takımı ve kulüplerine uygulanan yasak kaldırılmayacak
UEFA, Rusya’nın 17 yaş üstü milli takımları ve futbol kulüplerinin tüm müsabakalardan men edilmesi kararının Ukrayna’daki çatışma sona erene kadar yürürlükte... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T00:49+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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UEFA, 20 Eylül Çarşamba günü, 17 yaş alt Rusya milli takımlarının tarafsız statüde müsabakalara katılmasına izin verdi.UEFA’nın yazılı açıklamasında, “İcra Komitesi, diğer tüm Rus takımlarının (kulüpler ve milli takımların) men edilmesi kararının, Ukrayna’daki çatışma bitene kadar yürürlükte kalacağını doğruladı” ifadesine yer verildi.UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, 18 Eylül’de, Sportklub televizyonuna açıklamasında, Ukrayna’daki kriz çözüme kavuşturulana kadar Rusya milli takımlarının ve kulüplerinin Avrupa müsabakalarına katılmasına izin verilmeyeceğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/uefa-rusyanin-2024-avrupa-futbol-sampiyonasindan-euro-2024-men-edildigini-duyurdu-1061431931.html
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ukrayna, ukrayna krizi
ukrayna, ukrayna krizi

UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rusya takımı ve kulüplerine uygulanan yasak kaldırılmayacak

00:49 27.09.2023
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA
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UEFA, Rusya’nın 17 yaş üstü milli takımları ve futbol kulüplerinin tüm müsabakalardan men edilmesi kararının Ukrayna’daki çatışma sona erene kadar yürürlükte kalacağını belirtti.
UEFA, 20 Eylül Çarşamba günü, 17 yaş alt Rusya milli takımlarının tarafsız statüde müsabakalara katılmasına izin verdi.
UEFA’nın yazılı açıklamasında, “İcra Komitesi, diğer tüm Rus takımlarının (kulüpler ve milli takımların) men edilmesi kararının, Ukrayna’daki çatışma bitene kadar yürürlükte kalacağını doğruladı” ifadesine yer verildi.
UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, 18 Eylül’de, Sportklub televizyonuna açıklamasında, Ukrayna’daki kriz çözüme kavuşturulana kadar Rusya milli takımlarının ve kulüplerinin Avrupa müsabakalarına katılmasına izin verilmeyeceğini dile getirmişti.
UEFA - Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini duyurdu
20 Eylül 2022, 18:14
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