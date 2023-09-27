https://sputniknews.com.tr/20230927/uefa-ukraynadaki-catisma-bitene-kadar-rusya-takimi-ve-kuluplerine-uygulanan-yasak-kaldirilmayacak-1075789542.html

UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rusya takımı ve kulüplerine uygulanan yasak kaldırılmayacak

UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rusya takımı ve kulüplerine uygulanan yasak kaldırılmayacak

UEFA, Rusya’nın 17 yaş üstü milli takımları ve futbol kulüplerinin tüm müsabakalardan men edilmesi kararının Ukrayna’daki çatışma sona erene kadar yürürlükte... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T00:49+0300

2023-09-27T00:49+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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UEFA, 20 Eylül Çarşamba günü, 17 yaş alt Rusya milli takımlarının tarafsız statüde müsabakalara katılmasına izin verdi.UEFA’nın yazılı açıklamasında, “İcra Komitesi, diğer tüm Rus takımlarının (kulüpler ve milli takımların) men edilmesi kararının, Ukrayna’daki çatışma bitene kadar yürürlükte kalacağını doğruladı” ifadesine yer verildi.UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, 18 Eylül’de, Sportklub televizyonuna açıklamasında, Ukrayna’daki kriz çözüme kavuşturulana kadar Rusya milli takımlarının ve kulüplerinin Avrupa müsabakalarına katılmasına izin verilmeyeceğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220920/uefa-rusyanin-2024-avrupa-futbol-sampiyonasindan-euro-2024-men-edildigini-duyurdu-1061431931.html

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