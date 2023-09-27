https://sputniknews.com.tr/20230927/sivasta-uretilen-somon-baliklari-rusya-ve-japonyaya-ihrac-ediliyor-1075797707.html

Sivas'ta üretilen somon balıkları Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor

Sivas'ta üretilen somon balıkları Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor

Sivas'ın baraj göllerindeki balık üretimi tesislerinde yetiştirilen Türk somon balıkları Rusya ve Japonya başta olmak üzere dünya pazarına ihraç ediliyor. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

video

somon

rusya

sivas

balık

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Rusya’nın somon ihtiyacının tamamını karşılayan Türk Somonu, dünya pazarına yayılıyor.Denize kıyısı olmayan Sivas, somon ve alabalık üretiminde dünyaya açılıyor. Kentte bulunan baraj göllerinde kurulan balık üretim tesislerinde başta alabalık ve somon olmak üzere çeşitli balık türleri yetiştiriliyor.Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze barajında bulunan tesiste de alabalık ve Türk Somonu üretimi yapılıyor.Burada üretilen somon balıkları başta Rusya olmak üzere Japonya’ya ihraç ediliyor.Yıllık 4 bin 250 ton üretim yapılan tesis, Avrupa pazarının ardından Amerika pazarına da açılmayı hedefliyor.172 Kafeste yıllık 4 bin 250 ton üretim yapılıyor.

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Sivas'ta üretilen somon balıkları Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor Sivas'ta üretilen somon balıkları Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor 2023-09-27T11:51+0300 true PT0M49S

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video, somon, rusya, sivas, видео, balık