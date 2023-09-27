https://sputniknews.com.tr/20230927/sinirdaki-calismayi-firsat-bilen-gocmenler-kacak-yolla-abdye-gecti-1075796358.html

Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler kaçak yolla ABD’ye geçti

Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler kaçak yolla ABD’ye geçti

ABD-Meksika sınırında bulunan duvardaki onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler, Meksika’dan ABD’ye geçti. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T10:26+0300

2023-09-27T10:26+0300

2023-09-27T10:26+0300

dünya

video

abd-meksika sınırı

kaçak göçmenler

tijuana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075796202_0:112:2814:1695_1920x0_80_0_0_a11927ff0663861e3dd1077c647d944e.png

ABD-Meksika sınırında bulunan duvarın Meksika’nın Tijuana şehrindeki kısmında yürütülen onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler sınırın öbür tarafı olan ABD'ye geçti. Olay çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alınırken, işçilerin koşan göçmenleri şaşkınlıkla izlediği görüldü.Göçmenlerle birlikte bir köpeğin de sınırı geçtiği dikkati çekti. Yaşanan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

tijuana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ABD-Meksika sınırında bulunan duvardaki onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler, Meksika’dan ABD’ye koşarak geçti. ABD-Meksika sınırında bulunan duvardaki onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler, Meksika’dan ABD’ye koşarak geçti. 2023-09-27T10:26+0300 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, abd-meksika sınırı, kaçak göçmenler, видео, tijuana