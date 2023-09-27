https://sputniknews.com.tr/20230927/sinirdaki-calismayi-firsat-bilen-gocmenler-kacak-yolla-abdye-gecti-1075796358.html
Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler kaçak yolla ABD’ye geçti
Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler kaçak yolla ABD’ye geçti
ABD-Meksika sınırında bulunan duvardaki onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler, Meksika’dan ABD’ye geçti. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T10:26+0300
2023-09-27T10:26+0300
2023-09-27T10:26+0300
dünya
video
abd-meksika sınırı
kaçak göçmenler
tijuana
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ABD-Meksika sınırında bulunan duvarın Meksika’nın Tijuana şehrindeki kısmında yürütülen onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler sınırın öbür tarafı olan ABD'ye geçti. Olay çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alınırken, işçilerin koşan göçmenleri şaşkınlıkla izlediği görüldü.Göçmenlerle birlikte bir köpeğin de sınırı geçtiği dikkati çekti. Yaşanan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
tijuana
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ABD-Meksika sınırında bulunan duvardaki onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler, Meksika’dan ABD’ye koşarak geçti.
ABD-Meksika sınırında bulunan duvardaki onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler, Meksika’dan ABD’ye koşarak geçti.
2023-09-27T10:26+0300
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, abd-meksika sınırı, kaçak göçmenler, видео, tijuana
video, abd-meksika sınırı, kaçak göçmenler, видео, tijuana
Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler kaçak yolla ABD’ye geçti
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ABD-Meksika sınırında bulunan duvardaki onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler, Meksika’dan ABD’ye geçti.
ABD-Meksika sınırında bulunan duvarın Meksika’nın Tijuana şehrindeki kısmında yürütülen onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler sınırın öbür tarafı olan ABD'ye geçti.
Olay çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alınırken, işçilerin koşan göçmenleri şaşkınlıkla izlediği görüldü.
Göçmenlerle birlikte bir köpeğin de sınırı geçtiği dikkati çekti.
Yaşanan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.