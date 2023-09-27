https://sputniknews.com.tr/20230927/singapurda-2-dunya-savasindan-kalma-bomba-imha-edildi-1075808897.html

Singapur’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Singapur’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Singapur'da bir inşaat alanında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba kontrollü olarak imha edildi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T16:59+0300

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dünya

video

singapur

ikinci dünya savaşı

bomba imha

asya & pasifik

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Güneydoğu Asya ülkesi Singapur’da geçen hafta bir binanın inşaat alanında 100 kilogramlık bir bomba bulundu.Bombanın taşınmasının tehlikeli olduğu belirtilerek, bulunduğu yerde imha edilmesine karar verildi.İnşaat çevresinde yaşayan 4 binden fazla kişi ise tahliye edildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bomba, Singapur ordusu tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.Polis tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verildiği duyuruldu.Singapur, İkinci Dünya Savaşı'nda1942'den 1945 yılına kadar Japonlar tarafından işgal edilmişti.

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Singapur’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi Singapur’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi 2023-09-27T16:59+0300 true PT0M47S

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video, singapur, ikinci dünya savaşı, видео, bomba imha, asya & pasifik