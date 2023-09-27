https://sputniknews.com.tr/20230927/singapurda-2-dunya-savasindan-kalma-bomba-imha-edildi-1075808897.html
Singapur’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
Singapur’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
Singapur'da bir inşaat alanında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba kontrollü olarak imha edildi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T16:59+0300
2023-09-27T16:59+0300
2023-09-27T16:59+0300
dünya
video
singapur
ikinci dünya savaşı
bomba imha
asya & pasifik
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Güneydoğu Asya ülkesi Singapur’da geçen hafta bir binanın inşaat alanında 100 kilogramlık bir bomba bulundu.Bombanın taşınmasının tehlikeli olduğu belirtilerek, bulunduğu yerde imha edilmesine karar verildi.İnşaat çevresinde yaşayan 4 binden fazla kişi ise tahliye edildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bomba, Singapur ordusu tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.Polis tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verildiği duyuruldu.Singapur, İkinci Dünya Savaşı'nda1942'den 1945 yılına kadar Japonlar tarafından işgal edilmişti.
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Singapur’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
Singapur’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
2023-09-27T16:59+0300
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video, singapur, ikinci dünya savaşı, видео, bomba imha, asya & pasifik
video, singapur, ikinci dünya savaşı, видео, bomba imha, asya & pasifik
Singapur’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
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Singapur'da bir inşaat alanında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba kontrollü olarak imha edildi.
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur’da geçen hafta bir binanın inşaat alanında 100 kilogramlık bir bomba bulundu.
Bombanın taşınmasının tehlikeli olduğu belirtilerek, bulunduğu yerde imha edilmesine karar verildi.
İnşaat çevresinde yaşayan 4 binden fazla kişi ise tahliye edildi.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra bomba, Singapur ordusu tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verildiği duyuruldu.
Singapur, İkinci Dünya Savaşı'nda1942'den 1945 yılına kadar Japonlar tarafından işgal edilmişti.