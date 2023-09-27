https://sputniknews.com.tr/20230927/senato-beyaz-sarayin-kieve-onerdigi-yardimin-azaltilmasini-teklif-etti-1075803402.html

Senato, Beyaz Saray'ın Kiev'e önerdiği yardımın azaltılmasını teklif etti

Senato, Beyaz Saray'ın Kiev'e önerdiği yardımın azaltılmasını teklif etti

Geçici bütçe taslağına göre ABD Senatosu, Kiev'e 4,5 milyar dolar yardım yapılmasını önerdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T14:57+0300

2023-09-27T14:57+0300

2023-09-27T14:57+0300

ukrayna krizi

abd

senato

ukrayna

ukrayna krizi

cumhuriyetçiler

kongre

beyaz saray

pentagon

abd dışişleri

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Geçici bütçe taslağına göre ABD Senatosu, 17 Kasım'a kadar sürecek bir dönem için Pentagon'dan 4.5 milyar dolar ve Dışişleri Bakanlığı'ndan 1.65 milyar dolar olmak üzere Ukrayna'ya yönelik fonların azaltılmasını kabul etmeyi önerdi.Taslağa göre, "tam teşekküllü bir bütçe kabul edilirse" ya da böyle bir belge üzerinde anlaşmaya varılmaz ve yürürlüğe girmezse, 17 Kasım'da sona erecek. Taslağa göre Senato, Kiev'e Pentagon aracılığıyla 4,5 milyar dolar askeri yardım ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 1,65 milyar dolar ekonomik yardım yapılmasını kabul etmeyi öneriyor.Buna istinaden Beyaz Saray Ukrayna'ya 24 milyar dolara kadar yardım talep ediyor ve aynı talep çerçevesinde yönetim, ABD devlet kurumları için de ek tahsisat istiyordu. Beyaz Saray daha önce talebin mali yılın sonuna, yani 1 Ekim'e kadar karara bağlanması gerektiğini vurgulamıştı. Senatörler ise şimdi tam teşekküllü bir "ek yardım" üzerinde anlaşmak yerine anlaşmanın geçici bir versiyonunu öneriyorlar.Bu duruma ek olarak Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler ise Ukrayna'ya yardımın ABD'nin ihtiyaçlarına yönelik fonlarla aynı pakette oylanmasına karşı çıkıyordu ve bu hususla bağlantılı olarak hükümeti fonları kesmekle tehdit ediyordu

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abd, senato, ukrayna, ukrayna krizi, cumhuriyetçiler, kongre, beyaz saray, pentagon, abd dışişleri