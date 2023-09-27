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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/senato-beyaz-sarayin-kieve-onerdigi-yardimin-azaltilmasini-teklif-etti-1075803402.html
Senato, Beyaz Saray'ın Kiev'e önerdiği yardımın azaltılmasını teklif etti
Senato, Beyaz Saray'ın Kiev'e önerdiği yardımın azaltılmasını teklif etti
Geçici bütçe taslağına göre ABD Senatosu, Kiev'e 4,5 milyar dolar yardım yapılmasını önerdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T14:57+0300
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ukrayna krizi
abd
senato
ukrayna
ukrayna krizi
cumhuriyetçiler
kongre
beyaz saray
pentagon
abd dışişleri
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Geçici bütçe taslağına göre ABD Senatosu, 17 Kasım'a kadar sürecek bir dönem için Pentagon'dan 4.5 milyar dolar ve Dışişleri Bakanlığı'ndan 1.65 milyar dolar olmak üzere Ukrayna'ya yönelik fonların azaltılmasını kabul etmeyi önerdi.Taslağa göre, "tam teşekküllü bir bütçe kabul edilirse" ya da böyle bir belge üzerinde anlaşmaya varılmaz ve yürürlüğe girmezse, 17 Kasım'da sona erecek. Taslağa göre Senato, Kiev'e Pentagon aracılığıyla 4,5 milyar dolar askeri yardım ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 1,65 milyar dolar ekonomik yardım yapılmasını kabul etmeyi öneriyor.Buna istinaden Beyaz Saray Ukrayna'ya 24 milyar dolara kadar yardım talep ediyor ve aynı talep çerçevesinde yönetim, ABD devlet kurumları için de ek tahsisat istiyordu. Beyaz Saray daha önce talebin mali yılın sonuna, yani 1 Ekim'e kadar karara bağlanması gerektiğini vurgulamıştı. Senatörler ise şimdi tam teşekküllü bir "ek yardım" üzerinde anlaşmak yerine anlaşmanın geçici bir versiyonunu öneriyorlar.Bu duruma ek olarak Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler ise Ukrayna'ya yardımın ABD'nin ihtiyaçlarına yönelik fonlarla aynı pakette oylanmasına karşı çıkıyordu ve bu hususla bağlantılı olarak hükümeti fonları kesmekle tehdit ediyordu
https://sputniknews.com.tr/20221105/ukrayna-basini-kiev-butce-aciginin-yarisini-yurtdisindan-gelecek-paralarla-kapatmak-istiyor-1063106401.html
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abd, senato, ukrayna, ukrayna krizi, cumhuriyetçiler, kongre, beyaz saray, pentagon, abd dışişleri
abd, senato, ukrayna, ukrayna krizi, cumhuriyetçiler, kongre, beyaz saray, pentagon, abd dışişleri

Senato, Beyaz Saray'ın Kiev'e önerdiği yardımın azaltılmasını teklif etti

14:57 27.09.2023
© REUTERS / Senate TelevisionABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senato’daki ilk azil duruşması
ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senato’daki ilk azil duruşması - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© REUTERS / Senate Television
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Geçici bütçe taslağına göre ABD Senatosu, Kiev'e 4,5 milyar dolar yardım yapılmasını önerdi.
Geçici bütçe taslağına göre ABD Senatosu, 17 Kasım'a kadar sürecek bir dönem için Pentagon'dan 4.5 milyar dolar ve Dışişleri Bakanlığı'ndan 1.65 milyar dolar olmak üzere Ukrayna'ya yönelik fonların azaltılmasını kabul etmeyi önerdi.
Taslağa göre, "tam teşekküllü bir bütçe kabul edilirse" ya da böyle bir belge üzerinde anlaşmaya varılmaz ve yürürlüğe girmezse, 17 Kasım'da sona erecek.
Taslağa göre Senato, Kiev'e Pentagon aracılığıyla 4,5 milyar dolar askeri yardım ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 1,65 milyar dolar ekonomik yardım yapılmasını kabul etmeyi öneriyor.
Buna istinaden Beyaz Saray Ukrayna'ya 24 milyar dolara kadar yardım talep ediyor ve aynı talep çerçevesinde yönetim, ABD devlet kurumları için de ek tahsisat istiyordu. Beyaz Saray daha önce talebin mali yılın sonuna, yani 1 Ekim'e kadar karara bağlanması gerektiğini vurgulamıştı. Senatörler ise şimdi tam teşekküllü bir "ek yardım" üzerinde anlaşmak yerine anlaşmanın geçici bir versiyonunu öneriyorlar.
Bu duruma ek olarak Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler ise Ukrayna'ya yardımın ABD'nin ihtiyaçlarına yönelik fonlarla aynı pakette oylanmasına karşı çıkıyordu ve bu hususla bağlantılı olarak hükümeti fonları kesmekle tehdit ediyordu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
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