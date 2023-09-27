https://sputniknews.com.tr/20230927/senato-beyaz-sarayin-kieve-onerdigi-yardimin-azaltilmasini-teklif-etti-1075803402.html
Senato, Beyaz Saray'ın Kiev'e önerdiği yardımın azaltılmasını teklif etti
Senato, Beyaz Saray'ın Kiev'e önerdiği yardımın azaltılmasını teklif etti
Geçici bütçe taslağına göre ABD Senatosu, Kiev'e 4,5 milyar dolar yardım yapılmasını önerdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T14:57+0300
2023-09-27T14:57+0300
2023-09-27T14:57+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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kongre
beyaz saray
pentagon
abd dışişleri
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Geçici bütçe taslağına göre ABD Senatosu, 17 Kasım'a kadar sürecek bir dönem için Pentagon'dan 4.5 milyar dolar ve Dışişleri Bakanlığı'ndan 1.65 milyar dolar olmak üzere Ukrayna'ya yönelik fonların azaltılmasını kabul etmeyi önerdi.Taslağa göre, "tam teşekküllü bir bütçe kabul edilirse" ya da böyle bir belge üzerinde anlaşmaya varılmaz ve yürürlüğe girmezse, 17 Kasım'da sona erecek. Taslağa göre Senato, Kiev'e Pentagon aracılığıyla 4,5 milyar dolar askeri yardım ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 1,65 milyar dolar ekonomik yardım yapılmasını kabul etmeyi öneriyor.Buna istinaden Beyaz Saray Ukrayna'ya 24 milyar dolara kadar yardım talep ediyor ve aynı talep çerçevesinde yönetim, ABD devlet kurumları için de ek tahsisat istiyordu. Beyaz Saray daha önce talebin mali yılın sonuna, yani 1 Ekim'e kadar karara bağlanması gerektiğini vurgulamıştı. Senatörler ise şimdi tam teşekküllü bir "ek yardım" üzerinde anlaşmak yerine anlaşmanın geçici bir versiyonunu öneriyorlar.Bu duruma ek olarak Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler ise Ukrayna'ya yardımın ABD'nin ihtiyaçlarına yönelik fonlarla aynı pakette oylanmasına karşı çıkıyordu ve bu hususla bağlantılı olarak hükümeti fonları kesmekle tehdit ediyordu
https://sputniknews.com.tr/20221105/ukrayna-basini-kiev-butce-aciginin-yarisini-yurtdisindan-gelecek-paralarla-kapatmak-istiyor-1063106401.html
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abd, senato, ukrayna, ukrayna krizi, cumhuriyetçiler, kongre, beyaz saray, pentagon, abd dışişleri
abd, senato, ukrayna, ukrayna krizi, cumhuriyetçiler, kongre, beyaz saray, pentagon, abd dışişleri
Senato, Beyaz Saray'ın Kiev'e önerdiği yardımın azaltılmasını teklif etti
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Geçici bütçe taslağına göre ABD Senatosu, Kiev'e 4,5 milyar dolar yardım yapılmasını önerdi.
Geçici bütçe taslağına göre ABD Senatosu, 17 Kasım'a kadar sürecek bir dönem için Pentagon'dan 4.5 milyar dolar ve Dışişleri Bakanlığı'ndan 1.65 milyar dolar olmak üzere Ukrayna'ya yönelik fonların azaltılmasını kabul etmeyi önerdi.
Taslağa göre, "tam teşekküllü bir bütçe kabul edilirse" ya da böyle bir belge üzerinde anlaşmaya varılmaz ve yürürlüğe girmezse, 17 Kasım'da sona erecek.
Taslağa göre Senato, Kiev'e Pentagon aracılığıyla 4,5 milyar dolar askeri yardım ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 1,65 milyar dolar ekonomik yardım yapılmasını kabul etmeyi öneriyor.
Buna istinaden Beyaz Saray Ukrayna'ya 24 milyar dolara kadar yardım talep ediyor ve aynı talep çerçevesinde yönetim, ABD devlet kurumları için de ek tahsisat istiyordu. Beyaz Saray daha önce talebin mali yılın sonuna, yani 1 Ekim'e kadar karara bağlanması gerektiğini vurgulamıştı. Senatörler ise şimdi tam teşekküllü bir "ek yardım" üzerinde anlaşmak yerine anlaşmanın geçici bir versiyonunu öneriyorlar.
Bu duruma ek olarak Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler ise Ukrayna'ya yardımın ABD'nin ihtiyaçlarına yönelik fonlarla aynı pakette oylanmasına karşı çıkıyordu ve bu hususla bağlantılı olarak hükümeti fonları kesmekle tehdit ediyordu