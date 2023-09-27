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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Aşırılık yanlısı açıklamaları görmezden gelelim
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Aşırılık yanlısı açıklamaları görmezden gelelim
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlenen bir brifingte Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler baltalamak isteyen aşırılık yanlıların... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya-Ermenistan ilişkileri hakkındaki aşırılık yanlısı açıklamalara 'tepki göstermeme' çağrısında bulunarak Ermeni halkının Rusya'dan yardımların her zaman geldiğini bildiğini vurguladı.'Dostlarını ayırt eder'Zaharova açıklamasında, Ermenistan'da medya alanının bilgi işlemesine devasa kaynaklar tahsis edildiğini belirterek Ermenistan halkının başlarına gelen onca hadiseden sonra, dostlarını düşmanlarından ayırt edebildiğinin altını çizdi:Zaharova daha evvel, Rusya'nın her zaman "Ermenistan ile müttefiklik ilişkilerine değer verdiğini, hiçbir zaman bu ilişkilerin kötüleşmesine ön ayak olmadığını ve en zor durumlarda Ermenistan halkını desteklemek için elinden geleni yaptığını" belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/zaharova-ermenistan-ve-azerbaycanin-ateskese-geri-donmesi-icin-yetkililerle-temas-halindeyiz-1075596303.html
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karabağ, rusya, ermenistan, rusya-ermenistan ilişkileri, rus dışişleri, mariya zaharova, müttefik

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Aşırılık yanlısı açıklamaları görmezden gelelim

14:20 27.09.2023
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Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlenen bir brifingte Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler baltalamak isteyen aşırılık yanlıların söylemlerinin görmezden gelinmesi çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya-Ermenistan ilişkileri hakkındaki aşırılık yanlısı açıklamalara 'tepki göstermeme' çağrısında bulunarak Ermeni halkının Rusya'dan yardımların her zaman geldiğini bildiğini vurguladı.

"Şu anda çeşitli türlerde aşırılık yanlısı açıklamalar yapanlara ve ilişkilerimizi sorgulayanlara aldırış etmeye değmez, bunların hepsi geçecek."

'Dostlarını ayırt eder'

Zaharova açıklamasında, Ermenistan'da medya alanının bilgi işlemesine devasa kaynaklar tahsis edildiğini belirterek Ermenistan halkının başlarına gelen onca hadiseden sonra, dostlarını düşmanlarından ayırt edebildiğinin altını çizdi:

"Ermenistan halkı, Rusya'dan her zaman çeşitli şekil ve formatlarda yardım geldiğini bilmektedir. İster farklı tarihi zamanlarda Ermenistan'dan çok sayıda insanı Rusya topraklarında kabul etmek olsun, ister barış gücümüz olsun, ister insani yardımımız olsun ve ister ekonomik desteğimiz olsun; farklı şekillerde oldu."

Zaharova daha evvel, Rusya'nın her zaman "Ermenistan ile müttefiklik ilişkilerine değer verdiğini, hiçbir zaman bu ilişkilerin kötüleşmesine ön ayak olmadığını ve en zor durumlarda Ermenistan halkını desteklemek için elinden geleni yaptığını" belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
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