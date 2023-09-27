https://sputniknews.com.tr/20230927/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-asirilik-yanlisi-aciklamalari-gormezden-gelelim-1075802682.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Aşırılık yanlısı açıklamaları görmezden gelelim

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Aşırılık yanlısı açıklamaları görmezden gelelim

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlenen bir brifingte Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler baltalamak isteyen aşırılık yanlıların... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T14:20+0300

2023-09-27T14:20+0300

2023-09-27T14:20+0300

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mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya-Ermenistan ilişkileri hakkındaki aşırılık yanlısı açıklamalara 'tepki göstermeme' çağrısında bulunarak Ermeni halkının Rusya'dan yardımların her zaman geldiğini bildiğini vurguladı.'Dostlarını ayırt eder'Zaharova açıklamasında, Ermenistan'da medya alanının bilgi işlemesine devasa kaynaklar tahsis edildiğini belirterek Ermenistan halkının başlarına gelen onca hadiseden sonra, dostlarını düşmanlarından ayırt edebildiğinin altını çizdi:Zaharova daha evvel, Rusya'nın her zaman "Ermenistan ile müttefiklik ilişkilerine değer verdiğini, hiçbir zaman bu ilişkilerin kötüleşmesine ön ayak olmadığını ve en zor durumlarda Ermenistan halkını desteklemek için elinden geleni yaptığını" belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230919/zaharova-ermenistan-ve-azerbaycanin-ateskese-geri-donmesi-icin-yetkililerle-temas-halindeyiz-1075596303.html

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karabağ, rusya, ermenistan, rusya-ermenistan ilişkileri, rus dışişleri, mariya zaharova, müttefik