https://sputniknews.com.tr/20230927/rusya-23-ingiliz-vatandasini-yaptirim-listesine-ekledi-1075801718.html

Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi

Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi

Rusya, Savunma Kurmay Başkanı Tony Radakin gibi üst düzey askeri temsilciler, gazeteciler ve bilim insanlarının da bulunduğu 23 İngiliz vatandaşının yaptırım... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T13:22+0300

2023-09-27T13:22+0300

2023-09-27T13:22+0300

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yaptırım

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın Rusya karşıtı çizgide ilerlemeye devam etmesi ve bu kapsamda kişisel yaptırım mekanizmasını kullanması ve Kiev'deki neo-Nazi rejimine tam kapsamlı desteğini sürdürmesi nedeniyle İngiltere'ye yönelik yaptırım listesinin genişletildiğini açıkladı.Bakanlık, Rusya'ya girişin yasaklanmasını öngören yaptırım listesine İngiltere'de Ukraynalı militanlara verilen eğitimleri koordine eden İngiltere Savunma Kurmay Başkanı Tony Radakin, İngiltere'nin Ukrayna stratejisinin hazırlanmasında yer alan İngiltere hükümeti bünyesindeki Ortak İstihbarat Komitesi Başkanı Madeleine Alessandri ile Ukrayna'da ofis açan İngiltere'nin en büyük havacılık ve savunma şirketlerinden BAE Systems Yönetim Kurulu Başkanı Cressida Hogg gibi isimlerin eklendiğinin altını çizdi.Rusya'yla mücadele için bilgilerin toplanması ve analizinde görev alan bazı İngiliz siyaset bilimi merkezlerinin çalışanlarına da kişisel yaptırımlar getirildiğine dikkat çeken Rus Dışişleri, bunlar arasında Kraliyet Birleşik Savunma Araştırmaları Enstitüsü (D. Bronk, S. Kaushal, N. Reynolds), Henry Jackson Vakfı (A. Mendoza) ve Civitas Analiz Enstitüsü (R. Clark) gibi kurumların yer aldığını belirtti.İngiliz tarafının Rusya üzerindeki yaptırım baskısını artırma girişimlerine Moskova tarafından kararlılıkla karşılık verileceğini vurgulayan bakanlık, Londra'nın hasmane eylemlerine cevaben yaptırım listesinin geliştirilmeye devam edeceği uyarısında da bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230922/kanada-rusya-karsiti-yaptirim-listesini-bir-kez-daha-genisletti-1075694993.html

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