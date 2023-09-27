Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
SYRIZA'nın yeni lideri Kasselakis
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Dolar/TL'de yeni rekor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yaşadığımız son depremler ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li sunucu: Washington yönetimi, Putin'le röportaj yapmayı yasakladı
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Duda’yı şaşırttı: Anlamaya çalışıyorum
18:20
1 dk
SESLİ HABER
NATO'ya yakın STK'dan Sırbistan'ı bombalama çağrısı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak
18:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: ABD Putin ile röportajdan korkuyor
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı’nın arşivinden: Nazi işgalinde Smolensk nüfusu beşte dört oranında azaldı
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve NATO müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Le Pen: “Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu”
20:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı
07:05
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan'dan yeni Anayasa çıkışı
09:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da kuraklık tehlikesi
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
BU DÜNYADAN TUNCER KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:29
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor
18:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Karabağ’dan Ermenistan’a taşınan kişi sayısı 20 bini geçti
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
19:33
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230927/rusya-23-ingiliz-vatandasini-yaptirim-listesine-ekledi-1075801718.html
Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi
Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi
Rusya, Savunma Kurmay Başkanı Tony Radakin gibi üst düzey askeri temsilciler, gazeteciler ve bilim insanlarının da bulunduğu 23 İngiliz vatandaşının yaptırım... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T13:22+0300
2023-09-27T13:22+0300
dünya
rusya
ingiltere
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103994/64/1039946402_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f8d32ae2de11c24eefb7e8ac2584658a.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın Rusya karşıtı çizgide ilerlemeye devam etmesi ve bu kapsamda kişisel yaptırım mekanizmasını kullanması ve Kiev'deki neo-Nazi rejimine tam kapsamlı desteğini sürdürmesi nedeniyle İngiltere'ye yönelik yaptırım listesinin genişletildiğini açıkladı.Bakanlık, Rusya'ya girişin yasaklanmasını öngören yaptırım listesine İngiltere'de Ukraynalı militanlara verilen eğitimleri koordine eden İngiltere Savunma Kurmay Başkanı Tony Radakin, İngiltere'nin Ukrayna stratejisinin hazırlanmasında yer alan İngiltere hükümeti bünyesindeki Ortak İstihbarat Komitesi Başkanı Madeleine Alessandri ile Ukrayna'da ofis açan İngiltere'nin en büyük havacılık ve savunma şirketlerinden BAE Systems Yönetim Kurulu Başkanı Cressida Hogg gibi isimlerin eklendiğinin altını çizdi.Rusya'yla mücadele için bilgilerin toplanması ve analizinde görev alan bazı İngiliz siyaset bilimi merkezlerinin çalışanlarına da kişisel yaptırımlar getirildiğine dikkat çeken Rus Dışişleri, bunlar arasında Kraliyet Birleşik Savunma Araştırmaları Enstitüsü (D. Bronk, S. Kaushal, N. Reynolds), Henry Jackson Vakfı (A. Mendoza) ve Civitas Analiz Enstitüsü (R. Clark) gibi kurumların yer aldığını belirtti.İngiliz tarafının Rusya üzerindeki yaptırım baskısını artırma girişimlerine Moskova tarafından kararlılıkla karşılık verileceğini vurgulayan bakanlık, Londra'nın hasmane eylemlerine cevaben yaptırım listesinin geliştirilmeye devam edeceği uyarısında da bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230922/kanada-rusya-karsiti-yaptirim-listesini-bir-kez-daha-genisletti-1075694993.html
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103994/64/1039946402_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_c5d1f89ce910b7f4602f92ad52b57a18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ingiltere, yaptırım
rusya, ingiltere, yaptırım

Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi

13:22 27.09.2023
© TwitterRusya - İngiltere
Rusya - İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© Twitter
Abone olTelegram
Rusya, Savunma Kurmay Başkanı Tony Radakin gibi üst düzey askeri temsilciler, gazeteciler ve bilim insanlarının da bulunduğu 23 İngiliz vatandaşının yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın Rusya karşıtı çizgide ilerlemeye devam etmesi ve bu kapsamda kişisel yaptırım mekanizmasını kullanması ve Kiev'deki neo-Nazi rejimine tam kapsamlı desteğini sürdürmesi nedeniyle İngiltere'ye yönelik yaptırım listesinin genişletildiğini açıkladı.

Bakanlık, Rusya'ya girişin yasaklanmasını öngören yaptırım listesine İngiltere'de Ukraynalı militanlara verilen eğitimleri koordine eden İngiltere Savunma Kurmay Başkanı Tony Radakin, İngiltere'nin Ukrayna stratejisinin hazırlanmasında yer alan İngiltere hükümeti bünyesindeki Ortak İstihbarat Komitesi Başkanı Madeleine Alessandri ile Ukrayna'da ofis açan İngiltere'nin en büyük havacılık ve savunma şirketlerinden BAE Systems Yönetim Kurulu Başkanı Cressida Hogg gibi isimlerin eklendiğinin altını çizdi.

Rusya'yla mücadele için bilgilerin toplanması ve analizinde görev alan bazı İngiliz siyaset bilimi merkezlerinin çalışanlarına da kişisel yaptırımlar getirildiğine dikkat çeken Rus Dışişleri, bunlar arasında Kraliyet Birleşik Savunma Araştırmaları Enstitüsü (D. Bronk, S. Kaushal, N. Reynolds), Henry Jackson Vakfı (A. Mendoza) ve Civitas Analiz Enstitüsü (R. Clark) gibi kurumların yer aldığını belirtti.
İngiliz tarafının Rusya üzerindeki yaptırım baskısını artırma girişimlerine Moskova tarafından kararlılıkla karşılık verileceğini vurgulayan bakanlık, Londra'nın hasmane eylemlerine cevaben yaptırım listesinin geliştirilmeye devam edeceği uyarısında da bulundu.
Kanada Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
Ukrayna krizi
Kanada, Rusya karşıtı yaptırım listesini bir kez daha genişletti
22 Eylül, 23:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала